Paga un bocadillo por 4 euros en un pequeño local del centro de Valencia y alucina: "Probarlo es lo más parecido a tocar el cielo"

'Boufit, el tio de los bocadillos' paga un bocadillo por 4 euros en un pequeño local del centro de Valencia.

En el centro de Valencia se esconde un pequeño ultramarinos que sirve bocadillos "clásicos" por la ínfima cantidad de tres euros, y se puede "montar" al gusto del consumidor.

David Lafuente, más conocido como 'Boufit, el Tío de los Bocadillos' en redes sociales, alucinó después de probar dos de los emparedados que venden en Lembutic ultramarinos. Alcanza los 236.000 seguidores en Instagram y se dedica, principalmente, a explorar y recomendar propuestas culinarias, sobre todo en Valencia.

El foodie tan solo pagó cuatro euros por uno de sobrasada, combinado con queso curado de oveja. A su parecer, estaba "increíble" y pedirlo es "éxito seguro".

Sin embargo, para los que prefieren el de "producto premium" recomienda la siguiente combinación: "Bien de aceite de oliva virgen extra, jamón de cebo ibérico recién cortado y unas buenas cortadas de queso gamoneu. Bien potente de sabor y con un toque ahumado", describe.

Este segundo bocadillo le salió por nueve euros, pero aunque el precio sea mayor, dice que "es lo más parecido a tocar el cielo".

En la vitrina de este ultramarinos tienen desde cecina premium hasta jamón de bellota y chorizo ibérico. Para formar el bocadillo también se pueden escoger cualquiera de los quesos que haya en la tienda.

"Ofrecen algo distinto a cualquier bar y funciona como cualquier charcutería, donde pides el producto que quieres meter dentro de tu pan y según lo que pese te cobran un precio u otro", asevera el creador de contenido gastronómico.

En su caso, ambos estaban "muy ricos", pero prefiere el de jamón de cebo ibérico y Gamoneu asturiano: "Brutal"

El ultramarinos

En octubre de 2019 abrió en Valencia Lembutic ultramarinos, una tienda de alimentos especializada en productos artesanos, cuidadosamente seleccionados para poder disfrutar de "los mejores productos gourmet".

"Estamos felices de ofreceros buenos alimentos y sanas costumbres desde nuestro pequeño colmado, situado en el centro histórico de Valencia", expresan en su página web.

Imagen de la vitrina de Lembutic Ultramarinos. EE

Lembutic ultramarinos parte de la idea de "continuar con el encanto y la atención de las tiendas de toda la vida"; aquellas en las que padres y abuelos compraban y hablaban con el tendero, con un trato personalizado y particular, y donde a cada cliente se le conoce por su nombre y sus gustos.

"En Lembutic Ultramarinos traemos de todo y de todas partes, buenos productos que descubrimos en viajes o que la gente nos sugiere, donde la calidad manda", aseguran desde la tienda.

Entre los alimentos que venden, está una selección de jamones, una gran variedad en quesos, latas y conservas, salazones, ahumados y aceites vírgenes extras.