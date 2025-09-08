Eugeni Alemany (49 años) no se corta y dice lo que más le gusta de Valencia: "Esto no lo tendrá nunca Nueva York"

Valencia es una ciudad que tiene de todo. Si quieres modernidad, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y otros edificios acaparan todas las miradas, pero si quieres historia y tradición, el casco antiguo con las Torres de Serranos o la Catedral de Valencia es el lugar ideal.

Sin embargo, también combina la vivacidad y el dinamismo de una gran ciudad con la tranquilidad y la belleza de la naturaleza en su máxima expresión gracias a l'horta valenciana.

Este es para el cómico y presentador valenciano, Eugeni Alemany, el principal valor de la ciudad de Valencia, la cual esconde encantos únicos que acercan a los vecinos y visitantes a la verdadera tradición y el pulmón de la huerta valenciana.

"Me encanta la Valencia que es incluso más de pueblo que las azadas y las hoces", afirma Alemany en un vídeo de redes sociales mientras pasea por la huerta valenciana.

Esta es su principal diferencia y valor con respecto a otras ciudades del mundo, ese espacio en plena ciudad en el que todavía es posible conectar con la naturaleza y que retrotrae a vecinos y turistas a la época en la que la mayoría de Valencia estaba cubierta por campos y cultivos.

"¿Cuántas ciudades del mundo tienen todavía huertos al lado de la propia ciudad? ¿Eso qué vale?", cuestiona el presentador, explicando que algo como lo que tiene la capital del Turia es inigualable y no tiene precio.

"Nueva York tiene la Estatua de la Libertad, Manhattan y tal, sí. Pero ¿sabes lo que no tendrá en su vida? Un campo de cebollas al lado de la ciudad", bromea.

En ese momento aparece un vecino con su bici paseando también por la huerta. "Soy de Campanar", explica el hombre que reconoce al presentador por sus programas en À Punt.

En ese momento comienzan a hablar de las tierras y los cultivos. "Parece mentira que sea de Sueca, no he tenido nunca tierras", reconoce Alemany.

"Esto es lo mejor que tiene Valencia, ser auténticos", asegura el presentador para quien l'horta valenciana es un valor inigualable que ninguna otra ciudad del mundo podría ni siquiera soñar con tener.

Eugeni Alemany

Eugeni Alemany es un showman polifacético: filólogo, guionista, humorista, periodista y presentador de televisión. Inició su carrera en Canal Nou como guionista y reportero y más tarde se consolidó como presentador del magazine Sense filtre.

Su salto a la televisión nacional se produjo como reportero en Caiga quien caiga. Ha dirigido y presentado programas como Trau la llengua, Atrapa’m si pots, Celebrity School, Un país de llibre y especiales como las campanadas en À Punt.

En las artes escénicas, triunfa con monólogos llenos de humor y espontaneidad como T’ho dic sense acritud y En persona guanye. También alcanzó notoriedad en redes sociales con acciones virales como el #PaellaEmoji o su Diari de la Quarantena durante el confinamiento.

Actualmente presenta el concurso Agárrate al sillón en Telecinco, estrenado en verano de 2025, donde combina cultura general, humor y estrategia en la tarde nacional.