Paga 50 euros por cenar carne en un restaurante de Valencia y no da crédito: "Es un templo único en la ciudad"

Paga 50 euros por cenar carne en un restaurante de Valencia y no da crédito.

"Dicen que este es el mejor sitio para comer buena carne". Así comienza un vídeo foodie que llama la atención en redes sociales. Habla sobre un restaurante de Valencia que, según aseguran, "es un templo único en la ciudad".

Se trata del restaurante Arco de Valencia. Este local cuenta con carnes de primera calidad, y como afirman en el vídeo, "la relación calidad-precio es de las mejores que existen en carnes".

Puede resultar contradictorio, ya que el precio de los platos que se degustan en el vídeo asciende a 50 euros por comensal. Y el precio medio del restaurante, según exponen, es de entre 40 y 50 euros, algo no apto para todos los bolsillos.

En cualquier caso, un día es un día. Para una ocasión especial siempre se puede tirar la casa por la ventana y desplazarse hasta este restaurante, ubicado en la calle Santos Justo y Pastor, para probar la mejor carne de Valencia.

En esta reseña gastronómica en formato vídeo se prueban un total de ocho platos. Cuatro de ellos, para la influencer gastronómica Enjoy By Ana se llevan premio.

Así, destaca sobre todo el sabor de platos como la cecina de Angus madurada, el steak tartar, la burger Emmy y, por encima de todo, la entraña de Black Angus origen EEUU. Ellos lo tienen claro: "Es la mejor que hemos probado nunca".

Sobre el steak tartar, un plato muy de moda últimamente, destacan que "lo terminan en la mesa". En el vídeo se observa cómo lo acaban de preparar frente a los comensales. Así, al probarlo, aseguran que "tiene un sabor súper potente" y que les gustó "mucho".

Además, degustaron otros platos como el carpaccio de Wagyu que, subraya, "se deshacía en la boca". También probaron las "cremosísimas" croquetas de Angus, el torrezno de Soria y el chuletón de vaca rubia gallega con 50 días de maduración.

Más allá de los platos, en este vídeo sobre el restaurante también se le da protagonismo a su propietario, Arti. "Es una persona que le pone su corazón a todo lo que hace, y eso marca la diferencia", explican.

Para rematar, si todavía queda hueco en el estómago, también recomiendan probar algún postre típico del lugar. Todos están hechos de manera artesanal, y a juzgar por su apariencia, muy dulces y sabrosos.

Así, desde este vídeo piden a los usuarios guardar el nombre del restaurante "como oro en paño" porque, según aseguran, vale la pena probarlo. Además, esto se puede hacer cualquier día de la semana, ya que siempre están abiertos de 12.00 a 17.00 horas. De miércoles a sábado también para cenas.