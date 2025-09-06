El pueblo de playa cerca de Valencia donde comer mucho, bien y barato: "Tienes platos caseros y muy asequibles"

Playa, buen clima y mejor gastronomía. El municipio valenciano de Oliva lo tiene todo. Además, muy cerca de la capital de la provincia.

La localidad de Oliva es famosa por sus playas kilométricas, un ambiente relajado y una buena gastronomía: "Tiene platos caseros y muy asequibles".

Se trata de un destino cercano a dos ciudades importantes como Valencia y Alicante, que se encuentran a 1 hora de distancia. Gandía, a 10 minutos.

Así, este municipio es ideal para pasar el día, ya que también cuenta con un casco urbano y un entorno natural único.

Almorzar un buen bocadillo, comer un buen arroz o cerrar el día con cualquier otro plato de la cocina mediterránea es posible en los restaurantes y bares de este municipio valenciano.

En Oliva existen múltiples locales donde comer mucho, bien y barato. Y con platos caseros. Uno de ellos es el restaurante Viva España.

Este local cuenta con un menú del día por menos de 10 euros que ofrece varios platos caseros a elegir. Además, con raciones generosas.

Otra gran opción es el chiringuito Oli Ba Ba. Está situado a pie de playa, por lo que un plan ideal es darse un baño en verano, o un paseo en invierno, para acabar tomando algo en este local.

Arroces, tapas, bocadillos... múltiples opciones se pueden degustar en un ambiente relajado junto al mar, con precios razonables y con una oportunidad extra, y gratuita, para disfrutar de un atardecer único en la zona.

En el bar El Pelut existe también una buena relación calidad-precio. Están especializados en arroces al horno y paellas tradicionales, dos platos típicos de la cocina mediterránea.

El pueblo

La localidad de Oliva pertenece a la comarca de La Safor. Cuenta con una población de 26.112 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con 8,5 kilómetros de costa, Oliva ofrece playas de gran calidad y belleza natural. En la parte norte se encuentra la playa de Terranova, una de las pocas zonas vírgenes que aún se conservan en el Mediterráneo.

En el centro, la playa de Aigua Blanca, rodeada de dunas naturales, es ideal para tomar el sol. Al sur, la playa de Aigua Morta permite disfrutar tanto de agua salada como dulce, gracias a la desembocadura del río Bullent.

Oliva también es un destino ideal para los amantes de la montaña y la naturaleza. El Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva, con sus paisajes impresionantes, es perfecto para explorar y disfrutar al aire libre.

Además, la Font Salada, un manantial natural con aguas cálidas durante todo el año, ofrece una experiencia de baño única en cualquier estación.