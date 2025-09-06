La nueva forma de preparar el arroz que indigna a los valencianos: "El futuro de la cocina pinta negro"

Formas de preparar el arroz hay muchas y cada vez más. Algunas se ciñen a la tradición y la siguen al pie de la letra, mientras que otras maneras de cocinarlo espantan a los más puristas, especialmente a los valencianos, para los que el arroz es la estrella de la gastronomía.

Es habitual verlos criticar las composiciones más rocambolescas de paella o de arroz al senyoret de otras partes de España y del mundo, ya que en ocasiones no siguen ni un solo paso del tradicional arroz de la terreta.

Sin embargo, para muchos amantes de la gastronomía valenciana, la forma de preparar el arroz de este restaurante ha sobrepasado todos los límites imaginables.

Se trata del nuevo arroz de hamburguesa que ha elaborado el restaurante Santa Locura en Begués, un municipio de Barcelona, y que ha provocado un aluvión de críticas como consecuencia de su arriesgada composición y presentación.

El plato se presenta con una capa de arroz al fondo de la paella, sin ser esta una gran cantidad, coronada con una hamburguesa partida por la mitad. "Pan, carne, queso y arroz, no sé qué podría fallar en esta combinación", asegura el influencer gastronómico que ha probado este plato.

Pese a su "original" y atrevida presentación, la propuesta ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde algunos usuarios afirman que "se está perdiendo el norte por completo" en lo referente a las combinaciones culinarias.

"El futuro de la cocina pinta negro, qué ganas de crear abominaciones culinarias", critica un valenciano en X de manera rotunda. "Da todas las vibes de que ese "arroz" se está tragando la hamburguesa". "Al menos no pone 'paella'" celebra irónicamente el valenciano en X.

@joeburgerchallenge ARROZ DE HAMBURGUESAS ¿Me ayudas a que se quede en carta? ♬ sonido original - Joe Burger

No solo los valencianos, las críticas son generalizadas. "El arroz de hamburguesa es la prueba definitiva de que Dios nos ha abandonado", afirma un usuario.

Santa Locura

Santa Locura es un reconocido restaurante de Barcelona que destaca por sus arroces y sus hamburguesas, tal y como afirma el influencer JoeBurguer en su vídeo.

Santa Locura es un restaurante acogedor que ha conquistado a muchas familias y grupos de amigos por su cocina mediterránea, con platos generosos y creativos, además de su frescura y sabor auténtico.

La carta incluye platos emblemáticos como el canelón XL trufado, cachopos de kilo y medio, steak tartar, chuletón, pulpo, risotto de rabo de toro, entre otras composiciones.

Los viajeros muestran una valoración media de 4,5 sobre 5 en Google My Business, tras más de 80 opiniones, resaltando la calidad de la comida, el buen servicio y el ambiente familiar.

Sin embargo, su arriesgada composición del arroz con hamburguesa ha hecho saltar a los más puristas de la tradición valenciana, aunque todavía falta saber si tendrá un hueco en la carta del restaurante.