La mejor terraza para ver el atardecer está en Valencia: con acceso gratuito y en plena naturaleza

La mejor terraza para ver el atardecer está en Valencia.

Amigos, un buen cóctel o picoteo y un atardecer. Suena a planazo, da igual la época del año. Encima, rodeados de un paraíso natural como es la Albufera de Valencia, todavía más.

En Sanca’s Gastro Bar han juntado todos los ingredientes para hacerse virales con la impresionante experiencia que ofrecen, y ya durante este verano han sido muchos los curiosos que se han acercado a experimentarlo por ellos mismos.

Se trata de una azotea con entrada libre en la que ofrecen tapeo, cócteles de autor y unas vistas imponentes de la Albufera, sello de identidad de Valencia.

Ubicada en El Saler, esta azotea forma parte You & Co Saler Beach Boutique, un hotel de tres estrellas.

Así, ofrecen diferentes tapas para tomar algo o bien incluso llenar el estómago a la hora de comer o cenar.

Algunas de ellas son las clásicas bravas, la ensaladilla rusa, banderilla de boquerón, brioche de fuet ibérico y la croqueta de jamón. Estos platos rondan entre los 4 y los 12 euros.

También platos individuales como el bikini ibérico, taco de torrezno, alcachofa confitada a la brasa... un sinfín de propuestas gastronómicas que hacen la boca agua a cualquiera. Además, con oferta de sándwiches, hamburguesas y otros platos más elaborados.

Si la idea es únicamente tomarse un buen cóctel, los precios rondan los 12 euros, y ofrecen una gran variedad de propuestas con las mejores marcas.

La terraza está abierta de miércoles a domingo entre las 05.30 y las 23.59 horas, y cualquier persona puede subir libremente a ella para disfrutar de las vistas y de la gastronomía de la zona.

La Albufera

La Albufera de Valencia es uno de los parajes naturales más emblemáticos y reconocidos de la Comunidad Valenciana.

Se trata de un extenso humedal formado por una gran laguna de agua dulce, separada del mar por una estrecha franja de dunas y pinares conocida como Dehesa del Saler.

Rodeada de arrozales, acequias y canales, esta zona ofrece un mosaico de paisajes cuya belleza cambia con las estaciones, pero nunca se eclipsa, donde conviven el agua, la vegetación autóctona y una rica fauna, especialmente aves migratorias.

Por su gran valor ecológico y cultural, este espacio está protegido como parque natural desde 1986.

Además de su valor medioambiental, la Albufera es también cuna de tradiciones profundamente arraigadas, como la pesca artesanal, el cultivo del arroz o la cocina de raíces campesinas que dio origen al plato más internacional de la cocina española, la paella.

Perderse por sus caminos rurales, navegar en una pequeña embarcación o simplemente sentarse a contemplar la calma de sus aguas viendo la puesta de sol ofrece una experiencia de desconexión total.

Es, sin duda, un destino privilegiado para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y la autenticidad valenciana en estado puro.