El bonito parque de Valencia ideal para un paseo: con 110.000 m2, un estanque y una gran zona de juegos infantiles

Es uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad de Valencia. Se estrenó hace apenas siete años -el día 17 de diciembre de 2018 se inauguró la primera fase del parque, tras más de tres años de obras- y une los barrios de Malilla y Ruzafa con los de San Vicente y Cruz Cubierta, por lo que es un espacio ideal para dar un paseo.

El Parque Central está ubicado entre los distritos del Ensanche, Extramurs, Jesús, Patraix y Quatre Carreres. A día de hoy cuenta con 110.000 m2 de áreas verdes, pero cuando termine su última fase la superficie abarcará 230.000 m2, convirtiéndose en el parque más grande de Valencia después del Jardín del Turia.

Para entender uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la capital, se ha de saber que este parque nace tras una larga lucha por recuperar los terrenos ocupados por las vías del tren que históricamente separaban en dos la ciudad, por su parte centro y sur.

Con el Parque Central se ha recuperado un espacio céntrico de destacadas dimensiones, se unen barrios y se crea una moderna zona verde con equipamientos culturales y sociales, a falta de las últimas intervenciones.

Fue diseñado por la paisajista Kathryn Gustafson después de ganar un concurso internacional al que se presentaron 36 propuestas de ocho países.

Dentro de la filosofía del diseño del parque, la luz, el agua y el verde son los principales elementos, estructurándose la superficie en torno a una red de paseos que generan diferentes espacios diferenciados.

Foto aérea del Parque Central. Turisme CV

Estos paseos se encuentran flanqueados por una red de canales que recorren el parque y desembocan en diferentes láminas de agua, como l’estany de la Panderola o l’estany de la Garrat.

Cada zona del parque tiene su propia tipología botánica y combina praderas con zonas arbustivas y paseos arbolados. Más de un millar de árboles y casi cien mil plantas arbustivas y de flor visten el jardín con innumerables formas y colores.

Los edificios históricos atribuidos al gran arquitecto Demetrio Ribes, autor del diseño de la estación del Norte, que han formado parte de la infraestructura ferroviaria de la ciudad y muchos de ellos protegidos por su alto valor arquitectónico y patrimonial, han sido restaurados para diferentes usos culturales y deportivos.

Así, las principales zonas en la que se estructura el parque son:

Plaza de Demetrio Ribes : es el lugar donde se sitúan la mayoría de los edificios históricos y se convierte en un centro neurálgico de actividades culturales y recreativas .

: es el lugar donde se sitúan la mayoría de los edificios históricos y se convierte en un . El Jardín de la Huerta : aúna la tradición de la huerta valenciana con la belleza de un jardín ornamental.

: aúna la tradición de la huerta valenciana con la belleza de un jardín ornamental. El Jardín de la Infancia , una zona de 7.800 m2 destinada al juego y recreo de los niños y niñas con rocódromo , un futuro arenero, praderas y diversos juegos infantiles, como un tobogán-plataforma deslizante.

, una zona de 7.800 m2 destinada al con , un futuro arenero, praderas y diversos juegos infantiles, como un tobogán-plataforma deslizante. El Jardín Romántico , formado por multitud de arriates florales de gran interés ornamental.

Imagen de una zona del Parque Central. Turisme CV

La entrada principal se sitúa en la calle Filipinas, en la Plaza de las Artes, y en total cuenta con ocho entradas; dos por la calle Peris y Valero, una en la calle Doctor Domagk y cinco en Filipinas.

El horario en primavera-verano (de marzo a octubre), es de 08.00 a 21.00; mientras que el de otoño-invierno (de noviembre a febrero) se reduce y permanece abierto desde las 08.00 hasta las 19.00.

Una reivindicación

La actuación es fruto del convenio suscrito en el año 2003 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, Adif y Renfe Operadora para la reordenación de la red arterial ferroviaria de Valencia.

En abril de ese mismo año se creó la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S. A., con el fin de facilitar la coordinación de las actuaciones correspondientes y el desarrollo de la transformación urbanística derivada de estas obras.

Zona de chorros de agua en el Parc Central. EE

La actuación Valencia Parque Central contempló la construcción de la Estación Central, de carácter intermodal, que permitirá todas las conexiones ferroviarias con el metro y el tranvía, además de otras obras ferroviarias como las que permitieron la incorporación de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia.

La actuación contempla la ejecución del Bulevar García Lorca y la supresión del viaducto de la avenida de Giorgeta y del túnel de las Grandes Vías, aún pendientes de ejecutarse.

Con la urbanización de 110.826 m2 de superficie, las obras del parque Central en la zona Russafa-Malilla suponen el 40% del total del parque.

La firma de convenios de cesión de suelo con los propietarios del espacio cercano a Russafa-Malilla permitió iniciar la urbanización en esta zona en mayo de 2015, sin necesidad de esperar al proyecto de reparcelación.