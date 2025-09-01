Un turista madrileño visita Mestalla y alucina con lo que se encuentra: "Quiero volver a ir, ya lo echo de menos"

Mestalla es el estadio más antiguo de Primera División. El coliseo che, en pie desde el año 1923, es uno de los feudos más espectaculares de toda LaLiga EA Sports, caracterizado por una mística inconfundible e inigualable que sale a la luz en las grandes citas.

Los aficionados del Valencia CF, habituados a disfrutar del espectacular ambiente del Estadio de Mestalla, no son los únicos que quedan asombrados con la animación, las vistas de la ciudad y la verticalidad de las gradas que permiten una gran visibilidad, los aficionados rivales también quedan sorprendidos.

Así lo reflejó en redes sociales un hincha del Getafe CF, cuyo equipo visitó Mestalla el pasado viernes en un encuentro en el que se impuso el combinado local (3-0), donde se mostró impresionado con el estadio y con la afición.

"Quiero volver a ir, ya lo echo de menos", afirma Sergio Sancho, conocido en redes como sersan03. "Mirad qué atardecer, los del Coliseum son preciosos pero es que, madre mía", recuerda Sergio.

Y es que desde la tribuna en la Avenida Suecia y las gradas de Gol Norte y Sur se tiene una panorámica única del atardecer y toda la ciudad de Valencia.

"La pendiente se nota, pero la visibilidad que tiene el estadio...", destaca Sergio. Esto se debe a que el estadio valencianista es uno de los más verticales del fútbol español, lo que hace que desde cualquier punto, pese a sus dimensiones, se vea de manera casi perfecta.

Por otro lado, la afición che es otro de los puntos fuertes de Mestalla y del Valencia CF. "Para mi, el amor que nos dieron a mi hermano y a mi desde que llegamos a Valencia fue increíble, hasta nos ayudaron a llegar a Mestalla", resalta Sergio.

"Quiero volver a Valencia, el ambiente fue brutal", concluye el aficionado del Getafe CF.

Victoria che

En cuanto al partido entre el Valencia CF y el Getafe CF, el conjunto local se impuso por tres goles a cero en un encuentro que supuso la primera victoria de los de Corberán en el curso liguero.

Diakhaby abrió la lata en un córner botado por Luis Rioja a los 28 minutos de partido cuando el Getafe estaba generando algo más de peligro sobre la meta de Julen Agirrezabala con disparos de Arambarri y Uche.

Ya en el segundo tiempo, Arnaut Danjuma estrenó su casillero con la camiseta del Valencia con un golazo al contraataque gracias a un disparo con rosca que llegó a rozar David Soria pero que no pudo evitar que acabara en el fondo de la red.

Finalmente, tras minutos de dominio azulón en los que el meta valencianista tuvo una buena intervención a la salida de un córner y Liso estrelló un golpeo de volea contra el palo, Hugo Duro sentenció el encuentro.

El ex del Getafe marcó el definitivo tres a cero pasados los 90 minutos a pase de la última incorporación del club che, el belga Largie Ramazani, que puso un balón atrás para que el delantero valencianista rematara a placer.

El buen partido de los de Corberán cortó la racha de victorias del conjunto dirigido por Bordalás, que llegaba a Mestalla con dos victorias en dos partidos. El próximo compromiso del Valencia CF será frente al Barça, aunque todavía no se sabe en qué estadio se disputará.