À Punt aumenta un 40% la audiencia de verano gracias al fútbol, los informativos, las fiestas y los toros

El programa más visto del verano ha sido el partido del Trofeo Naranja entre el Valencia CF y el Torino, con un 14,1% de cuota de pantalla.

À Punt finaliza la programación de verano con un crecimiento significativo de la audiencia: la televisión pública valenciana ha conseguido aumentar un 40% su cuota de pantalla en relación con el verano pasado.

En 2024 la cuota de pantalla de julio y agosto fue del 1,8%, mientras que este 2025 ha subido hasta el 2,5% (en julio 2,4% y en agosto 2,7%). Estos datos también superan los registros de 2023 (2,3%) e igualan los del verano de 2020 en plena pandemia.

En cuanto a la audiencia acumulada, un total de 2.614.000 espectadores han conectado con À Punt durante los meses de julio y agosto, mientras que diariamente la cadena pública ha contado con 400.000 espectadores, 30.000 más que en el mismo periodo de 2024.

À Punt retransmite por primera vez el Circuito Valenciano de Novilladas. À Punt

El fútbol ha liderado las emisiones más vistas de la temporada de verano. Cerca de 658.000 valencianos han conectado con las retransmisiones de À Punt para seguir las competiciones de los equipos de la Comunitat como el Valencia CF, el Villarreal CF, el Levante UD y el CD Castellón.

El partido del Trofeo Naranja entre el Valencia CF y el Torino del pasado 9 de agosto fue el programa más visto del verano, con una cuota del 14,1%, y se situó como el quinto espacio más visto del año en la cadena, seguido del duelo contra el Olympique de Marsella, con 314.000 espectadores únicos y una cuota del 7,2%.

La clasificación del verano se ha completado con otras retransmisiones deportivas, los informativos, L’Oratge y la serie L’Alqueria Blanca.

En el ámbito informativo, el NTC Migdia ha sido el espacio más seguido por los espectadores a pesar del periodo vacacional, con una media de 94.000 espectadores diarios.

Informativo nocturno (NTC Nit) con Iñaki Espeso. À Punt

Por su parte, el NTC Nit ha sido el que más ha crecido, con una subida del 46% en agosto, hasta alcanzar un 4,1% de cuota, mientras que el NTC Migdia ha llegado a un 6,5% de media.

La programación taurina también ha tenido un gran seguimiento con 475.000 espectadores únicos este verano si se cuentan las retransmisiones y el programa La Plaça.

Por géneros, los contenidos de toros se sitúan entre los más seguidos por los espectadores de À Punt, solo por detrás de los deportes y los concursos.

En cuanto a los actos festivos y culturales, estos han ocupado un lugar destacado: los Moros y Cristianos de la Vila Joiosa reunieron a 130.000 espectadores únicos, mientras que el Misteri d’Elx, retransmitido los días 14 y 15 de agosto, consiguió conectar con 209.000 personas.

Tal y como la cadena informa en un comunicado, los programas de producción propia de À Punt han sido "los más seguidos durante el verano". De esta manera, se consolida la apuesta de la radiotelevisión pública por el entretenimiento, la información y la cultura de proximidad.

Seguimiento digital

En la web, À Punt ha cerrado su mejor mes de agosto con 594.000 usuarios únicos, un 87% más que en el mismo periodo de 2024, con 1,3 millones de sesiones gracias al buen comportamiento de las retransmisiones taurinas y deportivas.

En redes sociales, la radiotelevisión valenciana ha acumulado 26,4 millones de reproducciones de vídeo en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, un 215,1% más que en 2024.