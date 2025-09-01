Este es el próximo puente que se celebrará en Valencia: hasta cuatro días de fiesta seguidos en toda la Comunitat

Se acabó el verano, pero los valencianos no tardarán mucho en contar con un día festivo en sus calendarios. Y, si han sido precavidos y se han guardado un día de vacaciones, incluso podrán construirse un hermoso puente de cuatro días.

A principios de octubre se celebra el día de la Comunitat Valenciana, concretamente el 9 de octubre. Esta jornada, por lo que conmemora y representa, hace que cada año sea festivo en todo el territorio valenciano.

En 2025, el destino ha querido que este día caiga en jueves. Como quien dice, a las puertas del fin de semana. Algunos, con algo de picaresca, podrán adelantarlo y juntarse cuatro días libres.

Se trata de una fecha que se celebra en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón en honor a Jaume I y a la reconquista en 1238 del Reino de Valencia, así como la liberación del dominio musulmán.

Aunque existen actos conmemorativos en muchos lugares de la Comunitat, destacan los de la capital, la ciudad de Valencia. Allí es donde más arraigo tiene.

Desde 1365, cada 9 de octubre la Senyera valenciana preside los actos. Es descendida desde el balcón principal del Excelentísimo Ayuntamiento y se traslada en procesión cívica hasta el Parterre, donde ante la estatua del Rey D. Jaime se realiza una ofrenda floral. Al acabar el acto y después de cantar el Himno de la Comunidad Valenciana, es entregada en el Archivo Municipal.

Paralelamente al programa oficial, otras instituciones y colectivos efectúan otros actos, como por ejemplo bailes y música regionales o la entrada de Moros y Cristianos.

Además, el 9 de octubre coincide con el día de Sant Donís, el día de los enamorados valencianos. Es típico de esta festividad que los hombres regalen a las mujeres lo que se conoce como Mocadorà, o también llamada Mocaorà.

Este es el nombre que se le dan a los dulces de mazapán recogidos dentro de un pañuelo, en forma de hatillo, cerrado con un nudo o un anillo.

Cada año, los pasteleros valencianos preparan miles y miles de estas figuritas de mazapán. Como dato curioso, cabe decir que para ese día son más de 70.000 los kilos de mazapán empleados en elaborar unas 200.000 “mocadoràs”, que luego se regalan a esposas, novias o madres.

Historia

La conquista de Valencia engloba el conjunto de maniobras militares que hicieron posible la adhesión a la Corona de Aragón de la mayoría de los territorios que hoy conforman la Comunitat Valenciana, en el periodo que engloba desde 1229 hasta 1245. La conquista de Valencia se divide en tres fases.

La primera de ellas engloba a todos los territorios de las comarcas septentrionales hasta Burriana en 1233.

Durante este primer periodo se produce también la conquista de Alpuente, con gran importancia económica gracias a su vinculación con el Al-Ándalus, lo que la convierte en el independiente Reino de Taifas.

La conquista de la ciudad de Valencia forma parte del segundo periodo de reconquista, cuando el 9 de octubre de 1238 Jaume I logra entrar al reino y liberar a la población del dominio musulmán. Hay que recordar que el periodo de asedio comenzó el 21 de abril.

La leyenda cuenta que la noche de antes, un murciélago se posó sobre el casco del monarca, y atraído por el dragón que lo decoraba, el conquistador logró capturar al animal.

Al día siguiente, se produjo la reconquista de Valencia y es cuando Jaume I decide incorporar un murciélago a la Corona de Valencia.

El periodo de conquista termina con la anexión de todos los territorios de la frontera meridional y la conquista de Biar en 1245.

Como la ciudad de Valencia era la capital del reino, y ahora, de la Comunitat Valenciana, se elige el día de la entrada de Jaume I a la ciudad de Valencia como día de celebración para las tres provincias de la autonomía.