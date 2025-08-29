Zara vende el vestido más elegante de la temporada de otoño en Valencia: disponible en tres colores y por solo 19,99€

Termina agosto y con él, las vacaciones de verano. Para muchos, septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, nuevas ilusiones, nuevos proyectos... Es cruzar la línea de un mes a otro y parece cambiar todo.

En la realidad todo sigue igual, pero es cuestión de actitud afrontar de diferente manera la nueva temporada de invierno. Los cambios, muchas veces, llegan acompañados de una transformación completa. Por eso, muchos piensan en renovar también su armario. No hay mejor satisfacción que estrenar una nueva prenda.

Inditex lo sabe bien: conoce el mercado y es capaz de anticiparse para crear nuevas necesidades y tendencias. De hecho, Zara, una de las principales marcas del grupo multinacional español, vende uno de los vestidos más elegantes para la nueva temporada en Valencia: está disponible en tres colores y se encuentra rebajado a 19,99€.

Se trata de un vestido largo de cuello halter drapeado con botones, con espalda descubierta. Lleva detalle de pliegues, por lo que le confiere un toque más especial, y forro interior. Además, el cierre se sitúa en el lateral con una cremallera oculta en costura.

La prenda puede elegirse en color blanco, marrón oscuro o negro, tonos básicos e imprescindibles en cualquier fondo de armario. Precisamente destaca por tener un 33% de descuento. Si antes valía 29,95€, hacerse con este vestido cuesta ahora 19,90€.

Vestido largo halter espalda descubierta, disponible en Zara. EE

En cuanto a su composición, tanto en el exterior como en el forro se compone de un 100% de poliéster reciclado.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

Tal y como informa Inditex, el uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen.

Este vestido también está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Como es habitual, se puede adquirir tanto en las tiendas físicas de Zara como en su página web.