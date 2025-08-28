El pueblo de montaña cerca de Valencia donde comer mucho, bien y barato: "Dan energía a los trabajadores del campo"

Comer mucho, bien y a buen precio es posible. En Valencia, pueblos como Chelva destacan, además de por su entorno natural y su casco urbano, por su gran gastronomía.

Está situado a unos 65 km de Valencia, lo que equivale aproximadamente a 1 hora en coche. Por ello, es uno de los pueblos más bonitos y completos para hacer una escapada de interior: naturaleza, patrimonio y muy buena gastronomía tradicional a buen precio.

La cocina es la propia de la montaña valenciana, contundente, con platos pensados para dar energía a los trabajadores del campo.

Así, en este municipio montañoso valenciano se pueden degustar platos típicos como la olla churra. Esto es un guiso con alubias, embutido, patatas y verduras, y se ha convertido en un plato estrella de la zona.

También destacan otros platos como las migas ruleras, hechas con pan frito, ajo, panceta y embutidos; y las gachas, hechas a base de harina de almorta y servidas con carne o embutido.

El embutido parece el complemento en el que siempre se puede confiar, y no es para menos. Longanizas, morcillas y chorizo de orza dan un sabor especial a cada plato, aunque también se pueden consumir como plato propio.

Al visitar Chelva, surge también la duda de dónde parar a comer. En el municipio triunfa, por ejemplo, el Restaurante Los Pacos. Tiene un menú abundante, con carnes a la brasa y platos de cuchara típicos.

También el Restaurante Bar Avenida, con comida casera, guisos tradicionales y un menú diario bastante económico; el Restaurante La Aldea, con platos de caza y cocina de montaña; y el Mesón Los Arcos, famoso por sus paellas y arroces al horno.

Aunque existen múltiples opciones, en fin de semana es aconsejable reservar una mesa en cualquier restaurante. La zona suele estar concurrida por senderistas y ciclistas que necesitan reponer fuerzas, y también recurren a la comida buena y barata.

El pueblo

Chelva es un pueblo ubicado en la comarca de Los Serranos, a una hora de la capital, que destaca especialmente por su pintoresca decoración pero también por su entorno natural.

Y es que cuenta con uno de los recorridos más visitados y refrescantes del verano como es la Ruta del Agua, un itinerario circular que combina de forma armoniosa naturaleza, patrimonio e historia.

El recorrido parte desde la Plaza Mayor y se adentra junto al río Tuéjar, también conocido como río de Chelva, durante unos siete kilómetros que se pueden recorrer en unas dos o tres horas de paseo accesible para familias.

El camino atraviesa zonas verdes, fuentes y manantiales hasta uno de sus puntos más atractivos: La Playeta, un remanso natural con cascadas, pozas y arena, ideal para darse un baño en verano.

También destaca el Túnel de Olinches, excavado en roca y con más de 100 m de longitud, que lleva hasta la pequeña presa donde se ubicaba la histórica central de la Fábrica de la Luz, hoy en ruinas pero con magníficas vistas.