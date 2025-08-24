Paga más de 100 euros por probar el mejor arroz a banda del mundo y alucina: "Son hostelería de la vieja escuela"

Pablo Cabezali, conocido bajo el alias "Cenando con Pablo", se ha convertido en un referente del universo gastronómico. A día de hoy acumula más de 2 millones de seguidores entre TikTok, YouTube e Instagram.

Sin pretender ser crítico profesional, comparte sus experiencias culinarias por España y las valora. Recientemente visitó La Tasca del Puerto, un restaurante del Grao de Castellón donde probó "el mejor arroz a banda del mundo", galardón que obtuvo el local en 2023.

Al creador de contenido le salió la cuenta por 128,60 euros y, en general, salió muy contento tras probar este plato y algunos entrantes: "Son hostelería de la vieja escuela. Saben cómo cuidar al cliente y hacerle sentir especial".

Aunque no es el estilo de arroz que a Pablo le encante, aseguró que el arroz a banda "está muy bueno", pero le gustaría regresar para degustar otro tipo. "Mola la propuesta. Me quedo con la curiosidad. Sitio recomendable", concluyó.

Al establecimiento también se le conoce como La Tasca de los Famosos, ya que tanto futbolistas como actores y cocineros han comido en este lugar. De hecho, a Pablo le llamó la atención que hubiese fotografías colgadas de celebridades por doquier.

Tras explorar el local y sentarse, Cabezali lo describió como un espacio "muy familiar", tanto por su distribución como por el ambiente; y con una estética "retro", con paredes de gotelé.

"Es un sitio estancado en el tiempo", dijo en un vídeo subido a Youtube hace apenas dos meses. De hecho, la Tasca del Puerto lleva abierta desde mayo de 1984.

Después, pasó a observar la carta en la que, a su juicio, hay "bastante variedad". Destacó los arroces, que pueden hacerse secos, melosos o caldosos, según la preferencia del comensal.

También la variedad de mariscos y crustáceos que los propietarios adquieren en la Lonja de Castellón. Y el menú del día, con un precio de 47 euros.