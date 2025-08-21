El mercado medieval más auténtico llega a este pueblo de Valencia: "De repente es como estar en la Edad Media"

Un municipio del interior de Valencia que, por unos días, se transforma en un auténtico paisaje medieval. Los vecinos de Requena se convierten, por un fin de semana, en habitantes del medievo, como si de un rodaje de película se tratase.

El mercado medieval de Requena se celebra en la localidad coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia, una tradición declarada de Interés Turístico.

Así, desde el viernes 22 de agosto y hasta el domingo 24, la plaza de la Villa de Requena se viste de gala y se convierte en un rincón de otra época en pleno siglo XXI. De hecho, los vecinos aseguran que "de repente es como estar en la Edad Media".

Se trata de uno de los eventos más esperados del verano en Requena, ya que vecinos y visitantes de todas las edades pueden disfrutar de unos días de tradición, gastronomía típica de la zona, artesanía y folclore al aire libre.

La plaza de la Villa se llena de puestos que no solamente venden productos, sino que ofrecen vivir una experiencia única. Además, se exponen bienes artesanales, complementos, alimentación y bisutería.

Pasear entre los puestos típicos es algo único, ya que todo está ambientado con estética medieval. Los tenderetes pero también los vendedores y, por descontado, los productos que se ofrecen.

Además, la gastronomía es uno de los puntos fuertes de cualquier mercado medieval, y también del de Requena. En sus puestos, los visitantes pueden degustar una amplia oferta de platos y bebidas inspirados en la antigua cocina tradicional.

De esta forma no solamente se transportan a otra época por el entorno, sino también a través del paladar. A su vez se puede disfrutar de una demostración de oficios antiguos y escuchar música medieval en directo.

Requena

"Requena es vino, tradición y cultura", así lo define la página web de turismo de la Comunitat Valenciana. Y es que se trata de un emplazamiento único en la autonomía, pero también en todo el país.

Se define como un destino "para disfrutar con los cinco sentidos" y donde conocer todos los secretos de sus vinos con Denominación de Origen.

Junto con esa tradición vitícola, Requena se caracteriza por su belleza y su naturaleza. Cuenta con rutas senderistas y con yacimientos arqueológicos ideales para conocer más a fondo la localidad.

En cuanto a su casco histórico, se ubica en la parte alta del municipio. La estructura urbana de la zona antigua de Requena responde al modelo que seguían las ciudades hispanomusulmanas.

El castillo y su torre del homenaje fueron construidos por los árabes y, en la actualidad, acogen el Museo de la fiesta de la Vendimia. Del siglo XIV datan la Iglesia de Santa María, el templo más grande de Requena, y la Iglesia del Salvador, ambas con impresionantes fachadas de estilo gótico isabelino.