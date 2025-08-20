Parece Matera (Italia), pero está en Valencia: el bonito pueblo medieval excavado en la roca de las montañas

Es el lugar más similar a Matera (Italia), y está en la provincia de Valencia. Ambos lugares parecen haber salido de un cuento por su entramado urbano, con callejuelas y casas excavadas en la roca de las montañas.

La ciudad italiana ubicada en el sur del país, en la región de Basilicata, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, mientras que el casco antiguo de Bocairent fue declarado conjunto histórico-artístico el año 1975.

La localidad valenciana no tiene nada que envidiarle a la del país vecino. Se le conoce como "La piedra viva" y se ubica a una hora y media de la capital, en la comarca del Vall d'Albaida.

Los musulmanes llamaron a la ciudad Bekirén (piña o colmena), dadas las formas que ya entonces presentaba en su casco urbano. Bocairent es su actual denominación.

Con el paso de los años, las diferentes épocas vividas han dejado su huella en el conjunto de su municipio; con un singular trazado en sus calles al estilo árabe, con subidas y bajadas, escaleras, revueltas, plazoletas o callejones.

La naturaleza también es un elemento importante del municipio, ya que se encuentra rodeado por la Sierra de Mariola o el nacimiento de los ríos Vinalopó y Clariano.

Covetes dels Moros, en Bocairent (Valencia). Turisme Bocairent

Además, Bocairent siempre ha querido respetar la naturaleza y sus formas, por eso no es extraño encontrarse con monumentos o viviendas excavadas en la roca.

Respecto a su pasado histórico, se han encontrado restos de asentamientos humanos del Neolítico en las cuevas del Vinalopó y de la Sarsa, así como diversos poblados íberos ubicados en pequeñas lomas de la zona.

Los romanos también dejaron su huella en algunas villas del término, mientras que la etapa islámica fue una de las más prósperas y la que ha dejado un mayor legado. Así lo demuestran la música tradicional, la gastronomía, las fiestas y algunas tradiciones.

En 1245 la población pasó a formar parte de la Corona de Aragón. En 1418 fue declarada Villa Real, y en 1587 Felipe II le otorgó el título de Real Fábrica de Paños, que dotó a Bocairent con el Libro de los Privilegios, la reglamentación corporativa de las actividades textiles y oficio que ha continuado hasta la actualidad.

En la roca

El rincón mágico que más llama la atención del municipio es les Covetes dels Moros. Se trata de un grupo de cuevas artificiales con más de 50 orificios en forma de ventana, colgadas a mitad de un acantilado rocoso. Se encuentran en el Barranc de la Fos, a tan solo 300 metros del casco urbano.

Las interpretaciones de estas cavidades han variado a lo largo de los años, ya que son difíciles de datar por la falta de materiales arqueológicos o inscripciones en ellas.

Después de diversas prospecciones arqueológicas realizadas por el Museo Arqueológico d’ Ontinyent-La Vall D'Albaida, se puede asegurar que se trataba de graneros o almacenes de seguridad, realizados en época andalusí -hispano-árabe-.

Casco antiguo

El núcleo urbano cuenta con un aspecto muy peculiar por sus casas apiñadas, sus calles estrechas y escalonadas, al estilo árabe.

Además, la gran cantidad de fuentes y macetas con flores marcan el paseo, que conduce a alguna de las tres ermitas del casco antiguo: Sant Joan, Mare de Déu dels Desemparats y Mare de Déu d’Agost.

En general, lo más impresionante para el visitante es su arquitectura subterránea, como el monasterio rupestre. Se trata de un antiguo convento subterráneo excavado en la roca.

Bocairent (Valencia). Turisme Bocairent

A la entrada se puede contemplar su techo esculpido a modo de molduras con gran precisión, diversas estancias comunicadas y una gran campana-respiradero que sale al exterior. El año 1700 se selló la cámara, construyéndose el segundo convento, para dar paso en 1902 a la actual edificación.

En la parte más alta está ubicada la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y su museo. También hay monumentos "importantes", como la plaza de toros más antigua de la Comunitat Valenciana, que está tallada en roca.

Matera

El casco antiguo de Matera en Italia se divide en dos barrios: el sassi (conjunto de cuevas) Barisano y el sassi Caveoso. El primero, tal y como describe National Geographic, ocupa la parte norte y se distingue por tener alguna calle menos medieval y por alternar casas construidas con piedra con cuevas habitadas.

La ciudad italiana de Matera. EE

El segundo, el sassi Caveoso, es el barrio de cuevas más antiguo de Matera. Así se percibe en sus construcciones, y en el trazado de las calles, mucho más revirado y estrecho.

La panorámica es impresionante, en una ciudad en la que parece detenerse el tiempo y que "no se cansa de hacer milagros, de reinventarse, de reivindicarse y de erigirse, por fin, como la gran belleza del sur de Italia". De la misma manera que Bocairent se alza como la gran belleza del sur de Valencia.