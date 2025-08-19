Una valenciana no se corta ante esta prohibición en el estadio de Mestalla: "Ahora lo pago yo. Deberían multar"

Nueva temporada, nuevos propósitos para Mestalla. El estadio del Valencia CF anunció antes de su primer partido de liga una decisión que afecta a los abonados del club: ya no se pueden comer pipas.

El club che reveló esta nueva medida a través de un comunicado, donde alegaba que se ha decidido esto "por razones de salubridad".

Pero comer pipas en el fútbol es ya costumbre para muchos, como ese jugador que entra al campo siempre con el pie derecho, y no todos ven con buenos ojos esta prohibición: "Ahora lo pago yo. Deberían multar", escribe una usuaria en redes sociales.

El club valenciano informó que "desde esta temporada 2025-26 no estará permitido el consumo de pipas en el Camp de Mestalla".

Así, explicaban que esta medida busca "garantizar la salubridad en las gradas del estadio". "Tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al Camp de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido", añaden.

Por ello, apelan a todos los abonados y aficionados que visiten Mestalla a cumplir la nueva normativa: "A todos nos gusta sentirnos como en casa en nuestro estadio. Valencianista, tu colaboración es fundamental para ayudar a mantener limpio y cuidar el entorno que compartimos".

Al anuncio del Valencia CF no tardaron en responder cientos de aficionados a través de las redes sociales. En X muchos de ellos no se muestran convencidos.

Una de ellas es Yolanda. En respuesta a un tuit sobre la medida, recalca que "no deberían prohibirse", sino que "deberían multar a quien no las tire en la bolsa". "Yo llevo una de papel y luego las tiro en la basura, ahora lo pago yo por culpa de los guarros", lamenta.

Así, otros usuarios ya optan por buscar opciones alternativas a las pipas. "El futuro está en los anacardos", "los pistachos están más caros", escriben algunos.

Además de no comer pipas, en Mestalla también existen otras prohibiciones. Una de ellas es muy común: no se pueden entrar botellas de agua con tapón. Tampoco se permite fumar en el interior del estadio: "Respiremos aire de triunfo sin tabaco", subrayan en redes sociales.

No es el único

El Valencia CF no es el único club español de primera división que ha prohibido comer pipas en su estadio. En mayo de este mismo año tomaba esa decisión un equipo también valenciano, el Elche CF.

El estadio Martínez Valero no permite el consumo ni la venta de pipas desde el 10 de mayo en todo el recinto. Las razones giran en torno a la higiene: las cáscaras obstruyen drenajes, deterioran infraestructuras, atraen plagas y elevan los costes de mantenimiento.

El Racing de Santander lo prohíbe desde 2019, e incluso lo considera motivo de expulsión. El Eldense desde 2012 advierte mediante carteles que está prohibido el consumo de pipas.

Una idea alternativa es la que aplicó en Anoeta la Real Sociedad. Allí no está prohibido comer pipas, sino que el club proporciona a los aficionados recipientes específicos para que depositen las cáscaras.