La mejor piscina de Valencia para combatir el sofocante calor: "Perfecta para refrescarte sin salir de la ciudad"

Aunque la insólita ola de calor parece que vaya a despedirse de la Comunitat Valenciana, las temperaturas seguirán siendo ideales para disfrutar de un buen chapuzón lo que queda de verano.

Hay una piscina de Valencia que es, precisamente, "perfecta para refrescarte sin salir de la ciudad". Lo asegura la cuenta de Tiktok lifetodiscover. Se trata de la Piscina del Parque del Oeste, una piscina pública con césped, sombra y buen ambiente.

Este espacio municipal de temática veraniega suele estar muy concurrido durante las vacaciones. En parte, por su económico precio. La entrada diurna de adulto cuesta 3,35 euros, mientras que la de los niños (hasta 15 años) tiene un precio de 1,70€.

"Hay tres piscinas: una de tamaño olímpico para nadar; una mediana para relajarse, con un ambiente más familiar y relajado, con toboganes y zona spa; y un área infantil recreativa y colorida. Los espacios son muy amplios y bonitos", explica este usuario.

Y añade: "Hay cafetería, un bar y sitio para sentarse. Por el precio tan económico merece mucho la pena".

Además, esta cuenta valora que las instalaciones se encuentran "en muy buen estado" y los baños están limpios. "Pasamos una tarde amena. Es el mejor plan para el verano", concluye.

Junto a su céntrica ubicación y sus bajos precios, destaca la temática veraniega complementada por un mini parque acuático con toboganes, ideales para la diversión de los niños.

La piscina se encuentra operativa desde el pasado 7 de junio, día en el que abrieron otros espacios municipales de la ciudad para combatir el calor, y se mantendrá abierta hasta el domingo 7 de septiembre, ininterrumpidamente.

Baño nocturno

La guinda del pastel de este espacio es la posibilidad de darse un chapuzón por las noches. Durante todos los viernes de agosto se organizan baños nocturnos hasta la 1:00 con fiestas temáticas. Su horario habitual es de lunes a viernes de 12:00 a 18:30; y fines de semana de 11:00 a 19:00.

La entrada para este horario se incrementa respecto al ticket diurno: la de los niños cuesta 3,35 euros, y la de los adultos 4,60 euros.

Piscina municipal del Parque del Oeste de Valencia. Aquaval

También están disponibles bonos de temporada a partir de 75 euros, ideales para quienes se plantean disfrutar del baño con frecuencia durante todo el verano.

Además, se aplican descuentos especiales para personas jubiladas y, en algunas instalaciones, la entrada es gratuita para menores de determinada edad.

Piscinas municipales

Otra piscina en la que poder refrescarse es la de Benicalap. Ubicada en el norte de la ciudad, se ha convertido en una de las favoritas gracias a su parque acuático.

Con zonas de agua activa, toboganes, tirolina y espacios de relax, es ideal para familias con niños y jóvenes. El horario de baño libre es de lunes a viernes de 12:00 a 18:30; y los fines de semana y festivos de 11:00 a 19:00.

Otra que se mantiene abierta es La Hípica, que ha reabierto de nuevo este 2025. Ofrece baño libre todos los días de 11:00 a 19:00.

Es una instalación tranquila, con espacios adaptados para campamentos infantiles gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Su reapertura fue especialmente bien recibida por los vecinos de la zona.