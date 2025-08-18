El impresionante hotel a los pies de un castillo a 1 hora de Valencia: fue residencia del rey Jaime I y tiene piscina privada

En la Comunitat Valenciana existen verdaderos refugios a los que merece la pena hacer una escapada. A tan solo 1 hora de Valencia se sitúa uno en un entorno natural absolutamente privilegiado.

A los pies del imponente Castillo de Xàtiva, un símbolo de la región que ha sido testigo de las vicisitudes de siglos de historia, se ubica el Hotel Montsant, un espacio singular que quiere resignificar el lujo a través de la autenticidad, la belleza y el compromiso con el territorio.

En este lugar tradición e historia abrazan el entorno y crean un lugar único. La riqueza histórica de la zona se respira en cada rincón, desde la arquitectura del espacio, hasta el arte que cuelga de las paredes del hotel.

Y no solo eso, su excepcional ubicación ofrece una de las panorámicas más privilegiadas de la comarca.

Con 25 habitaciones cuidadosamente integradas en el entorno, Montsant ofrece distintas formas de habitar la naturaleza sin renunciar al confort.

Desde las Junior Suite con piscina privada, hasta las cabañas integradas entre la arboleda, el conjunto está pensado para una inmersión total en el paisaje, donde cada estancia propone una experiencia única.

Algunas habitaciones acogen también a quienes viajan con sus mascotas, convirtiéndolo en un espacio dog friendly que amplía las posibilidades de una escapada en familia durante la temporada estival.

Hotel Montsant, en Xàtiva. EE

En Montsant el verano es una época destacada del año, donde se desarrollan otras formas de habitar la naturaleza.

Como parte de su apuesta por mejorar la experiencia de sus visitantes, el hotel incorpora varias novedades pensadas para enriquecer la estancia.

Entre ellas, destaca el bar junto a la piscina, un espacio reservado para huéspedes, así como el servicio de cafetería vespertino que permite a los clientes relajarse en un entorno natural incomparable.

Muchas vidas

Montsant ha tenido muchas vidas, y todas ellas influyen de una manera u otra en la actual. Mucho antes de pasar a manos privadas, fue residencia de reyes y monasterio.

Jaime I, conquistador de la ciudad de Xàtiva en el siglo XIII, estableció en Montsant su residencia real. Los monarcas sucesores conservaron la propiedad y, durante esta etapa, fue cuando se construyó el aljibe, que todavía se conserva.

Una de las estancias del Hotel Montsant, en Xàtiva. EE

A comienzos del siglo XIV, se convirtió en monasterio cisterciense. Más tarde, durante la Guerra de Sucesión y la ocupación napoleónica, fue conquistado. Finalmente, y tras la desamortización de 1835, pasó a manos privadas, época en la que se diseñaron los jardines que hoy rodean el hotel.

Heredero de un pasado histórico, Montsant abre una nueva etapa "más conectada al presente" y a la actual forma de viajar, sin renunciar a su esencia.

En este espacio, cada estancia, cada celebración y cada experiencia gastronómica se vive sin prisas, con sensibilidad y respeto por el legado de esta tierra.