El mercado medieval más tradicional llega a este pueblo de Valencia: "Las calles te transportan a la época"

La gran fiesta de Bétera (Valencia) se celebra cada 15 de agosto en las calles del municipio: la Festa de les Alfàbegues. Entre tanto ambiente tradicional y festivo, llega también uno de los eventos más esperados: el Mercado Medieval.

Entre los días 16 y 19 de agosto, el casco antiguo de Bétera se transporta a la época medieval para ofrecer numerosos puestos de artesanía y actividades.

Con el Castillo de Bétera como paisaje, el lugar se transforma en un auténtico pueblo medieval repleto de animación, actividades, cultura e historia.

Este mercadillo ya forma parte de las Festas Majors y la Festa de les Alfàbegues. Una experiencia inmersiva que se ha consolidado gracias a su amplia oferta de actividades para todos los públicos.

Así, se incluyen múltiples puestos de artesanía, animación con zancudos y malabaristas, teatro de calle y animación musical, atracciones infantiles y venta de productos típicos y de gastronomía medieval.

Todo ello discurre alrededor del castillo, uno de los símbolos que más representan a Bétera. Su origen se remonta a la Edad Media, y actualmente es una joya arquitectónica digna de visitar.

La Festa de les Alfàbegues es el sello de identidad de Bétera. Por sus calles pasean las albahacas más grandes del mundo cada 15 de agosto. Es su manera de ofrendar a la Virgen de Asunción, conocida popularmente como la Mare de Déu d'agost, mientras el pueblo se inunda de toneladas de confeti.

En la localidad valenciana de Bétera, durante al menos 400 años, se ha realizado la ofrenda a la Virgen. Consiste en "adornar su lecho con albahacas antes de su tránsito al cielo".

De hecho, se remonta a la tradición milenaria cuando otras civilizaciones, como griegos, fenicios y romanos, practicaban rituales de agradecimiento por las cosechas el 15 de agosto.

Durante el trayecto por las calles, presiden el ritual dos mujeres solteras (obreres fadrines, las máximas representantes de las Fiestas de Agosto) que visten con la indumentaria valenciana tradicional, junto con els Majorals (los fiesteros), quienes se encargan de lanzar miles de kilos de confeti por la población con sus camisas de flores coloridas y un pañuelo bordado en el cuello.

El municipio

Bétera, situada en la comarca del Camp del Túria, es una localidad rodeada de paisajes de cultivo que la convierten en un gran enclave para los amantes de los paseos a pie y en bicicleta. Según datos del INE de 2024, cuenta con 27.584 habitantes.

Ubicada junto a Valencia, Bétera disfruta de las últimas estribaciones de la Sierra Calderona y se construye sobre unos asentamientos íberos del siglo V a.C., por lo que es un pueblo lleno de historia y rincones mágicos.

Entre sus puntos más emblemáticos, la torre de Bofilla y los restos de la alquería árabe de la que formaba parte dejan testimonio de la riqueza de estas tierras desde tiempos inmemoriales.

Se trata de un yacimiento que vale la pena visitar, ya que se encuentra a muy poca distancia de l’Horta Vella, donde se pueden descubrir los vestigios de un circuito termal romano.

Bétera, además, conserva trincheras, búnkers y galerías subterráneas excavadas para la defensa y vigilancia durante la Guerra Civil.

El Castillo de Bétera es el gran protagonista de su núcleo urbano, con su silueta inconfundible erigida sobre una atalaya árabe, donde se alberga su museo etnográfico.

Al sur del casco urbano se pueden descubrir las casas-cueva "de Mallorca", en la actualidad destinadas a fines culturales.

Pero aún hay mucho más que hacer: además de jugar al golf, se puede disfrutar de un ambiente increíble en sus fiestas patronales.