Este pueblo de Valencia advierte a sus vecinos para lo que queda de verano: "Bañarse en el río sigue siendo muy peligroso"

Todo ha cambiado desde las inundaciones causadas por la dana el pasado 29 de octubre. Para los vecinos de la zona arrasada por la riada es un verano distinto. Apenas existen las zonas de baño que antes servían de refugio para afrontar el calor.

Es el caso de Riba-roja del Túria. Ya no dispone de las habituales zonas de baño en el río, pues no hay seguridad suficiente en el parque natural del Túria. La catástrofe se lo llevó todo por delante.

Por ello, el consistorio advierte a sus vecinos para lo que queda de verano y recomienda no bañarse: "Sigue siendo muy peligroso". Además, se han colocado 15 carteles con advertencias sobre lo peligroso que puede resultar hacerlo.

La concejala de Seguridad y Emergencias, Igualdad, Comunicación e Información, Protocolo y Bienestar Animal, Raquel Pamblanco, advirtió que las consecuencias de bañarse en estas zonas pueden ser "muy malas".

"Antes del verano hubo dos ahogamientos en el parque natural a la altura de Manises; por eso queremos concienciar de que es peligroso incluso acercarse al parque natural, especialmente con personas vulnerables", señaló, en declaraciones a Europa Press Televisión.

Tanto Riba-roja como otras localidades con áreas de baño afectadas por la dana -Buñol, Pedralba, Bugarra, Gestalgar, entre otros- mantiene en sus zonas de baño naturales recomendaciones acerca de no acudir a estos puntos, así como a las propias áreas recreativas cercanas al cauce.

"Después de la dana se pidió a la Generalitat que, por favor, legislara y marcara a la ciudadanía qué es lo que debía hacer. Ahora, con las altas temperaturas del verano, hemos vuelto a reunirnos porque es peligroso para la ciudadanía bajar o ir a pasear a la zona", apuntó.

Es una advertencia que llega ante los que pueden ser los días más cálidos de este verano en la Comunitat Valenciana.

Piscina municipal

Ante esta situación y a falta de zona de baño natural, el Ayuntamiento ha abierto la piscina municipal con entrada gratuita los días con más calor del verano.

"Entendemos que la gente quiere bañarse porque hace calor y busca refrescarse, pero lo primero es la seguridad", añadió Pamblanco.

Según la concejala, no hay fecha prevista para que se pueda volver al baño en el parque natural con total seguridad y libre de sedimentos y peligros.

"Sí sabemos que en septiembre la Diputació abrirá uno de los puentes que cruza el parque natural, el de la CV-336, pero no tenemos ninguna previsión de cuándo podrá estar el río disponible y limpio para poder bañarse como antes hacíamos, libre de sedimentos y peligros", admitió.

"Polvorín"

Por otro lado, también avisó de que los sedimentos y las cañas que fueron arrastradas por la barrancada de octubre convierten el parque natural en "un polvorín y una zona combustible" donde hace dos semanas se originó un incendio de una hectárea y media.

"El problema también está en los accesos al parque para los bomberos", dijo. Por ello, desde el Ayuntamiento se han pedido badenes inundables, porque los puentes de los que disponían antes de la dana eran de madera y no resultaban "efectivos" ante la prevención de incendios.

"Lo que pedimos es una mayor capacidad en cuanto a las emergencias y que, cuando haya una, se pueda cruzar rápidamente porque cada minuto que pasa es crucial en un incendio", recalcó.

La edil subrayó que antes de la dana el parque natural tenía "peligros", ya que accedían anualmente más de dos millones de personas a la zona y, posteriormente a las riadas más, "porque el área es más vulnerable a los incendios que se puedan provocar".