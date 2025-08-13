Existen muchos pueblos de playa en la provincia de Valencia, pero solo uno de ellos está considerado como "la mejor opción" por ChatGPT.

Se trata de la zona de Port Saplaya, en el municipio de Alboraya. Este lugar, según la inteligencia artificial, "da sensación de exclusividad".

Puede ser por sus casas de colores, sus canales de agua y los barcos en la puerta de las casas. También por su cercanía a la ciudad de Valencia, que se encuentra a tan solo 4 kilómetros en coche.

Port Saplaya nació en los años 70 del siglo pasado a partir de la inspiración de las urbanizaciones de la costa francesa o italiana.

Según informa el Ayuntamiento de Alboraya a través de su página web, los primeros empadronados de este espacio datan del año 1975, cuando todavía era una zona de segundas residencias.

Actualmente, su población supera los 2.000 habitantes, ya que su cercanía con la ciudad de Valencia ha hecho que muchos hayan trasladado allí su residencia habitual.

Sin embargo, su población aumenta en verano dado que es el lugar escogido por muchos para sus vacaciones.

Según ChatGPT, Port Saplaya es el mejor pueblo costero para vivir porque "permite disfrutar del mar a diario sin renunciar a las oportunidades laborales, educativas o culturales de una gran ciudad como Valencia".

Esto es porque el lugar está perfectamente conectado con el gran núcleo urbano. Se encuentra a 10 minutos en coche del centro de la ciudad, cuenta con líneas de autobús directas, carril bici, y el aeropuerto está a tan solo 25 minutos en coche.

Port Saplaya ha sido apodado como la "pequeña Venecia valenciana" por su diseño urbanístico, algo que la hace única.

Tiene canales navegables internos con amarres privados, casas de colores vivos con fachadas orientadas al mar y a los canales, calles peatonales y plazas ajardinadas, e incluso un puerto deportivo integrado dentro del núcleo residencial.

Este diseño aporta, según ChatGPT, una sensación "de exclusividad", además de ser "mediterránea y vacacional durante todo el año".

Port Saplaya cuenta con dos amplias playas: Playa Norte y Playa Sur, ambas limpias, bien cuidadas y con todos los servicios. De hecho, cuentan con la importante Bandera Azul.

La IA también destaca la "calidad de vida excepcional" que ofrece Port Saplaya: "Es una zona residencial vigilada, con poco tránsito de coches y ambiente familiar".

Además, al ser un entorno exclusivo y limitado (no se puede ampliar más), ha mantenido una alta demanda inmobiliaria tanto para vivir como para alquilar.

"Tiene buena revalorización de propiedades, con mucha demanda vacacional y menor especulación urbanística que en otras zonas costeras masificadas".

Alboraya

Entre campos de chufa y el mar Mediterráneo, Alboraya es un municipio en el que disfrutar de sus vías verdes entre huertas y un casco antiguo con encanto.

Precisamente, la Vía Verde Xurra atraviesa campos de hortalizas y une Alboraya con Valencia y otras localidades. Además, este pueblo es ampliamente reconocido por ser "la cuna de la horchata".

Alquería el Machistre, Alboraya (Valencia). Turisme CV

Después de pasar por alquerías, acequias, motores y molinos y antiguas casas de labor, y de divisar alguna barraca, se llega al casco urbano. En él, se encuentra la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, y algunos retablos cerámicos.

Cerca de su zona marítima se encuentran las tres ermitas de Alboraya: la de San Cristóbal Mártir, la de Santa Bárbara y la dels Peixets. También la inmensa Playa de la Patacona.