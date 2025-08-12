Se buscan vecinos en este precioso pueblo de Valencia: ofrecen trabajo y casas por 50.000 euros

La despoblación es un problema creciente en muchos puntos del país que también ha afectado a algunos municipios de la Comunitat Valenciana, obligando a las propias localidades a promover iniciativas para incentivar la llegada de nuevos vecinos.

Es por ello que iniciativas como 'Vente a vivir a un pueblo' han emergido para colaborar en ese cometido demográfico y contribuir a que estas localidades tengan una nueva vida.

Una de ellas es Cofrentes, un encantador municipio de la Comunitat Valenciana donde la historia y la naturaleza conviven en perfecta armonía.

Situado a una hora y media de la ciudad de Valencia, se trata de un pueblo con un equilibrio idóneo entre servicios, infraestructuras y oportunidades laborales, convirtiéndolo en un lugar atractivo para quienes buscan un entorno acogedor y bien conectado.

Situado a unos 30 km de Requena y aproximadamente 100 km de Valencia, mantiene la cercanía con núcleos urbanos importantes sin perder su esencia rural.

El municipio impulsa la llegada de nuevos vecinos con ayudas específicas tanto para emprendedores como para familias.

Con una población de 1.123 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, Cofrentes conserva un ambiente tranquilo y familiar, pero ofrece opciones de empleo destacadas en sectores como el turismo, los servicios, el balneario, la bolsa municipal y la central nuclear.

En cuanto a conectividad, el pueblo dispone de cobertura 4G, banda ancha y fibra óptica, lo que facilita el teletrabajo y la comunicación fluida.

Cofrentes. Turisme CV

Cofrentes también asegura la educación básica en el propio municipio, con guardería y colegios, mientras que el instituto más cercano se encuentra en Jalance, a unos ocho kilómetros. En cuanto a vivienda, es posible encontrar alquileres desde 400 € y opciones de compra a partir de 50.000 €.

Ocio en Cofrentes

La oferta de ocio es amplia y variada, con piscina, pabellón cubierto, gimnasio, spinning, rutas de senderismo y BTT, pistas de pádel y tenis, además de un campo de golf.

A esto se suman numerosos servicios esenciales como bancos, cajeros, farmacia, supermercado, biblioteca, centro cultural, parques, bares y restaurantes, así como un rico patrimonio histórico y cultural y entornos naturales de gran valor.

Cofrentes es un destino rural con una excelente calidad de vida, buenas conexiones, oportunidades laborales y precios de vivienda accesibles.

Es un lugar idóneo para quienes desean emprender, criar una familia o simplemente disfrutar de un ritmo de vida más tranquilo sin renunciar a las comodidades modernas.

Cofrentes

Cofrentes es un municipio del Valle de Cofrentes-Ayora, rodeado por uno de los tramos más espectaculares del río Júcar.

Aquí se puede practicar desde senderismo hasta un tranquilo paseo en barco por los impresionantes cañones del Júcar, donde el río se abre paso entre grandes paredes verticales.

Cofrentes. Turisme CV

Pero si hay algo que lo hace único es su volcán, la colina de Agras, el único volcán reciente en términos geológicos de toda la Comunitat Valenciana.

Se puede visitar y disfrutar de unas vistas espectaculares. A su alrededor se encuentra también el embalse de Embarcaderos y la cueva de Santa Anna.