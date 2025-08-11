El Medusa reúne a 180.000 asistentes y se afianza como el festival de música electrónica líder en España

El festival Medusa bate el récord como el festival 'dance' más grande celebrado nunca en España este 2025. Raúl Barcia

La 11.ª edición de Medusa Festival cerró esta pasada madrugada en la Playa de Cullera con unas cifras "muy positivas". Hasta 180.000 personas han disfrutado los cuatro días de evento, de jueves a domingo.

A juicio de la dirección, el balance final ha sido "extraordinario en términos de organización, ambiente festivo y calidad de la programación".

La cita valenciana ha batido el récord como el festival dance más grande celebrado nunca en España (170 DJs y ocho escenarios) y reafirma su condición de evento de música electrónica líder en nuestro país.

El gigantesco escenario principal, con 110 metros de ancho, decorado como la fantasía Arcade Land -un homenaje a los videojuegos antiguos y la era dorada de las máquinas recreativas-, los fuegos artificiales, el show de drones de luz y la deslumbrante producción audiovisual han brindado un espectáculo inédito en el circuito musical en España.

La organización ha puesto a disposición de los asistentes 350 puntos de agua fresca y suministro gratuito de agua potable. Además, con un dispositivo policial de 850 agentes, sanitarios y auxiliares con vigilancia las 24 horas del día, no se han registrado incidentes de seguridad reseñables.

En los once años de trayectoria desde su fundación (2014-2025), Medusa ha logrado aglutinar a distintas generaciones y todos los estilos de la música electrónica; desde Techno, House, EDM, Hard Techno, Hardstyle, Trance, Remember….

Gracias a la diversidad de géneros musicales, la cita atrae a un público que mayoritariamente tiene entre 18 y 35 años, aunque también atrae a decenas de miles de asistentes desde los 40 y hasta los 50 años.

El cierre del festival, hasta las 6:30 de este domingo, ha corrido a cargo del DJ catalán Paco Osuna. Antes, habían actuado Klangkuenstler, Alok, Afrojack, Dennis Cruz y Sefa.

De los días anteriores, quedan para la historia las sesiones de Armin van Buuren, Charlotte de Witte y Hardwell; y la singular visita del Padre Guilherme.

Un 10% de extranjeros

Medusa es un festival eminentemente español en cuanto a la procedencia de su público. El 90% de los asistentes son nacionales, aunque los foráneos ya representan el 10%. Entre ellos se encuentran franceses, principalmente; aunque también alemanes e italianos.

Todas las regiones de España han tenido representación, con especial protagonismo de la Comunitat Valenciana (uno de cada dos asistentes) y Madrid (uno de cada cinco).

Durante toda la semana, la celebración de Medusa ha supuesto un revulsivo para la actividad turística y comercial de Cullera. La mayoría de hoteles y alojamientos turísticos han colgado el cartel de completo.

La organización ya trabaja en la edición de agosto de 2026, cuyas fechas y temática se anunciarán en breve.