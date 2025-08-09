Parece Bali pero está en Valencia, el pueblo de piscinas naturales que muchos no conocen: "Es todo un paraíso"

Viajar a cualquier parte del mundo es posible sin ni siquiera salir de la provincia de Valencia, gracias a lugares emblemáticos de una belleza inmensa que solo se pueden encontrar en el Mediterráneo.

Uno de ellos te permite viajar a Bali pero está tan solo a 60 minutos en coche de la ciudad de Valencia, hacia el sur de la provincia. Se trata de la localidad valenciana de Anna, un espacio natural e histórico inigualable.

Ubicada en la Canal de Navarrés, es un pueblo muy conocido por el Lago de Anna, una albufera rodeada por un paisaje natural único.

Este pueblo de 2.595 habitantes se distingue por sus gorgos y cascadas naturales, un lugar ideal para, por ejemplo, organizar un pícnic familiar o con amigos.

A unos 70 kilómetros de la ciudad de Valencia y una hora de distancia se encuentra este enclave natural que combina pozas naturales, cascadas y pequeñas lagunas que destacan por su frescura y autenticidad.

Las piscinas naturales de la zona, especialmente en el Gorgo Catalán, en la Fuente de Marzo o en l'Albufera de Anna, sobresalen por la pureza del agua, su fácil acceso y su belleza.

Es en este entorno natural del Lago de Anna donde se puede iniciar una ruta de cascada en cascada, recorriendo los gorgos de Gaspar, la Fuente Negra o la Fuente de Marzo.

Pero si hay tres saltos de agua que impresionan y que forman parte de la Ruta de las Tres Cascadas son la cascada del Gorgo Gaspar; la cascada de los Vikingos, conocida por ser un punto donde se practica barranquismo acuático; y la cascada del Salto, con una caída de unos 25 metros.

Plano de la ruta de las Tres Cascadas. Ayuntamiento de Anna

Además, en este recorrido se incluye el Gorgo de la Escalera, uno de los más conocidos y reclamados para realizar fotografías.

Más allá de lo natural, en Anna también se encuentra el Palacio de los Condes de Cervelló, un monumento histórico que actualmente actúa como sede del museo etnológico y del museo dedicado al agua.

Conocida como "La Alhambra valenciana", se trata de un palacio rehabilitado de tal belleza que incluso llega a compararse con el complejo monumental ubicado en Granada.

Palacio de Cervelló en Anna. CV

En la actualidad, este edificio acoge un Centro de Difusión Patrimonial y alberga los Museos de Etnología y del Agua de Anna.

Puntos de interés

Además de este palacio, llamativo por sus salas de decoración árabe, en Anna también se recomienda visitar otro lugar histórico: la ermita del Santísimo Cristo de la Providencia.

Otro lugar altamente visitable es la iglesia parroquial. Esta data de principios del siglo XVI y está dedicada a la Inmaculada Concepción.

En cuanto a la relación de este pueblo con el agua, en parte es por las numerosas fuentes urbanas que poseen. Entre ellas se encuentra la de Santa María y la Balsa de Abajo, así como el lavadero de la Plaza de la Alameda.

Asimismo, Anna posee un Camino de las Fuentes, un lugar ajardinado con una glorieta decorada con azulejos.

En relación con las fuentes, es en noviembre cuando se celebra una de las fiestas más llamativas del municipio, la Catalineta. En ella, maestros y alumnos visitan la Fuente Negra y degustan las típicas cazuelas.

Se trata de un nacimiento de agua que está repleto de vegetación. Hasta allí acuden numerosas personas cada 25 de noviembre para celebrar esta característica festividad.