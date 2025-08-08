Esta es la calle de moda para tomar algo en el centro de Valencia: "Los turistas y los vecinos siempre coincidimos"

Es uno de los planes más versátiles que gusta a los valencianos. Tomar algo en una terraza es sinónimo de amistad, de buen rollo y de largas horas de charlar con amigos para ponerse al día.

Existen infinidad de opciones para hacerlo, aunque algunas zonas de Valencia están más de moda que otras. Se trata, por ejemplo, del barrio de Ruzafa.

Esta zona se ha convertido en un punto de encuentro, y sus terrazas suelen lucir prácticamente llenas en las horas más habituales para tomar algo. Pero también es una zona donde viven vecinos de toda la vida, y aseguran que ellos y los turistas "siempre" coinciden.

Aunque toda la zona suele ser muy concurrida, la calle Cura Femenía es la que más de moda está para tomar algo en Valencia este verano.

Además de por su amplia oferta de restauración y por su cercanía al centro de la ciudad, se trata de la primera calle de Valencia que cuenta con ecoterrazas sostenibles.

La eclosión del barrio se produjo en la década del 2010, cuando comenzaron a proliferar bares y locales de ocio nocturno en las calles.

La gentrificación en las calles de Ruzafa ha provocado también algunos roces entre vecinos y visitantes, sobre todo por el ruido que producen las terrazas de los bares, que pueden molestar a ciertas horas del día.

Para solventar este problema, el Ayuntamiento de Valencia ha lanzado un proyecto piloto que pretende generar un modelo de terrazas "homogéneo y respetuoso con el medio ambiente".

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Russafa Al Balansí, se desarrolla concretamente en los dos tramos de la calle Cura Femenía.

Los objetivos de este proyecto piloto, que lleva el nombre de ECOTerrazas Sostenibles, son diversos. Por un lado, se pretende disminuir los niveles de ruido generados por el ocio de la zona, incorporando para ello criterios de sostenibilidad.​

Con ese fin, se ha instalado mobiliario y materiales sostenibles​ en las terrazas de los locales -9 en total- y discos y sombrillas realizadas con materiales fonoabsorbentes.

Con este ensayo se busca probar un diseño de terraza que pueda ser, a posteriori, el modelo oficial al que deberán adaptarse el resto de locales de la ciudad, siempre respondiendo a criterios de sostenibilidad y resiliencia a las condiciones climáticas y en aras de facilitar el derecho al descanso del vecindario.

La concejala de Innovación y Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, afirmó durante la presentación en Ruzafa que “este piloto es pionero".

"Hemos escogido el barrio de Ruzafa por su idiosincrasia. Es un laboratorio perfecto para probar esta iniciativa que busca un nuevo modelo de terrazas urbanas, más sostenibles y amables, que además pueden ser extrapolables a otro enclave de la ciudad, o incluso ser modelo para otras urbes. Este piloto nos acerca igualmente a otros ejemplos que vemos en otras ciudades europeas", explicó.

Por su parte, el edil de Mejora Climática, Carlos Mundina, subrayó que el proyecto “es innovador y permite testar una solución que está encaminada a que València tenga un espacio urbano respetuoso con el medio ambiente y con las personas”.

El piloto también incluye una original campaña de sensibilización dirigida tanto a clientes de los locales de la calle, como al resto de ciudadanía.

Para ello se utilizan recursos como el mobiliario urbano digital existente en el barrio y el de la ciudad, en el que se informa del piloto, apelando a colaborar en la disminución del ruido y la convivencia con el vecindario, así como otros materiales como peanas informativas para encima de las mesas o cartelería.

El piloto incluye también nuevas funcionalidades a los sonómetros existentes en la zona, especialmente se han instalado unas lámparas en las mesas de las terrazas que advierten a clientes y propietarios de cuando se alcanzan volúmenes más elevados.

Igualmente, la iniciativa cuenta con sesiones de formación y sensibilización, en colaboración con Controla Club y con la Policía Local de Valencia, así como se ha digitalizado la información relativa a los permisos y licencias de los locales vía QR, la cual se ha colocado de manera visible en los locales.

Tras la prueba piloto que terminará a finales de noviembre, se procederá a la recopilación de datos, al análisis y evaluación del proyecto, con la redacción de un informe y publicación de conclusiones.