El mercado medieval más impresionante llega a este pueblo de Valencia: "Perfecto para amantes del sol y el mar"

Una playa que, por unos días, se transforma en un paisaje medieval. Los veraneantes de la playa de Puzol (Valencia) se convierten, por un breve espacio de tiempo, en unos vecinos del medievo durante este fin de semana.

Se trata del Mercado Medieval que va a estar abierto en esta localidad entre el viernes 8 de agosto y el domingo 10.

Es uno de los planes por excelencia del verano. Cuando cae el sol, el calor deja de ser abrasador y comienza a correr una leve brisa marina, en Puzol van a gozar este fin de semana de una actividad diferente.

Este mercado consta de entre 20 y 25 puestos que ofrecen una gran variedad de productos y ambientación de calidad. Está ubicado en un punto estratégico en el centro del paseo marítimo: en la plaza Rosa de los Vientos.

Es una zona de turismo que se llena de veraneantes en pleno mes de agosto, concretamente con un perfil de turismo familiar. Además, está muy próxima al camping de Puzol, así como a otras poblaciones turísticas como Sagunto, Canet d'En Berenguer, El Puig y la Pobla de Farnals.

La playa de Puzol es una zona perfecta para los amantes del mar y el sol. Se respira un aire mediterráneo especial tanto allí como en el resto de sus calles.

Además, esta playa tiene otorgadas las máximas distinciones que se conceden en cuanto a la calidad turística, servicios y accesibilidad.

Por ejemplo, cuenta con la Bandera Azul. Este reconocimiento lo concede la Fundación Europea de Educación Ambiental por la calidad de las aguas y el entorno de la playa.

También figura entre su 'palmarés' la Q de Calidad Turística que concede el Instituto de Calidad Turística Española, así como la distinción Qualitur que otorga la Dirección General de Turismo de la Generalitat.

El pueblo

Puzol, más allá de su playa, tiene importantes monumentos para visitar. En su casco urbano es imprescindible pararse para ver la Iglesia de los Santos Juanes, un templo de 1607 que superpone estilos como el barroco y el renacentista, además, con una gran belleza interior.

La casa más antigua del municipio también es digna de ser visitada: la Torre Talaia. Después se puede continuar el paseo por la Muralla de Puzol.

Para tomar el aire también es un buen plan sentarse a la sombra en el parque Josep Mª Ribelles, o en el paseo de la Constitución. Dos lugares llenos de naturaleza en Puzol.

Fuera del casco urbano, y para conectar más con la naturaleza, es imprescindible pasear por la Marjal dels Moros. Durante el camino se puede realizar avistamiento de aves en este paraje natural que es Zona de Especial Protección para Aves.

La Marjal de Puçol es un humedal que siglos atrás debió estar unido a la propia Albufera de València, con quien comparte encanto y parte del paisaje y biodiversidad.

Otra excursión muy interesante es la que lleva a ver el Molí de Vent, uno de los pocos molinos de viento en la Comunitat Valenciana cuya estructura aún se puede visitar a tan solo un kilómetro de la localidad. Será un buen paseo que nos permitirá subir a una pequeña loma desde la que ver el paisaje.