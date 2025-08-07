Un fotógrafo americano no se corta y dice lo que piensa sobre la arquitectura de la ciudad de Valencia: "Esto es una locura"

"Espero que estéis viendo lo que tengo alrededor porque esto es increíble". Sorprendido, atónito y sin palabras, así se quedó un fotógrafo americano durante su visita a la ciudad de Valencia ante la belleza y majestuosidad de su arquitectura.

"Me encanta la arquitectura de la ciudad, es una locura", asegura en una publicación en redes sociales. El hombre, que se encuentra en un recorrido por diferentes ciudades europeas, ha encontrado en Valencia un "encanto" inigualable.

Mientras recorre la Plaza de la Reina, uno de los puntos más visitados del centro histórico por su cercanía con la Plaza del Ayuntamiento, la Catedral de Valencia o el Miguelete, entre otros atractivos, se detiene en el centro del espacio y admira los espectaculares edificios a su espalda.

"Mirad lo que tengo a mi espalda" dice refiriéndose al Miguelete. Esta es la primera vez que visita la capital del Turia y, como no puede ser de otra manera, se queda completamente sorprendido por la belleza arquitectónica que alberga.

"Estoy enamorado de Valencia, es la primera vez que vengo pero siento que es mucho más abierto, hay mucho espacio para andar", sostiene.

Sin embargo, para el turista americano, Valencia no está tan transitada como otros lugares en Europa. "Parece que hay poca gente en la calle, la gente no viene tanto aquí como a otros lugares, como Lisboa, pero me encanta este lugar", agrega.

"Hay muy buen rollo en Valencia", celebra. La arquitectura, la belleza de los monumentos históricos y la hospitalidad valenciana han hecho que este fotógrafo se haya "enamorado" de la capital del Turia.

Plaza de la Reina

El espacio que tanto alaba se encuentra en el centro de la ciudad de Valencia. La Plaza de la Reina es uno de los lugares más transitados del centro.

Rodeada de edificios tradicionales, tiendas y cafeterías, es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Recientemente renovada, ahora ofrece una amplia zona peatonal con vegetación, bancos y sombra, lo que la convierte en un lugar ideal para pasear o descansar.

Uno de los monumentos más destacados que alberga la Plaza de la Reina es el Miguelete, el campanario de la catedral y uno de los iconos más representativos de la ciudad.

Esta torre de estilo gótico, construida entre los siglos XIV y XV, mide unos 50 metros de altura y ofrece una vista panorámica inigualable de Valencia desde su cima, accesible tras subir una estrecha escalera de caracol.

Además del Miguelete, la plaza está rodeada de otras construcciones históricas y calles que conectan con lugares tan importantes como la Plaza del Ayuntamiento o la Plaza de la Virgen, reforzando su papel como corazón neurálgico de la ciudad.