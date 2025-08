Un joven rompe a llorar en el Arenal Sound al cantar con Melendi: "Le dije que no me sabía la letra, estaba en blanco"

El joven influencer valenciano Diego Rincón, conocido como Diego Nister ha cumplido su sueño este viernes. En el festival de música Arenal Sound, su ídolo Melendi decidió subirlo al escenario para cantar uno de sus temas. Nister, en shock, solo pudo decirle: "No me sé la letra, estoy en blanco".

A través de sus redes sociales, el creador de contenido ha compartido la que ha sido "una de las mejores experiencias" de su vida, un auténtico sueño. Eso sí, consiguió no llorar hasta bajar del escenario: "Yo quería llorar todo el rato, pero pensaba: haz esto vuelve a tu sitio y lloras".

Nister, que en numerosas ocasiones comparte vídeos cantando temas del artista, asegura que lo dio "todo" durante su actuación en el Arenal Sound: "Di literalmente mi alma, me saqué el alma y se la di a Melendi".

Es difícil de asimilar. Nister, horas después de haber cumplido su sueño, ha querido compartirlo con su comunidad de seguidores porque, como explica, se le "fue la olla" con lo que le pasó: "Me volví loco".

Melendi era uno de los cabeza de cartel de la jornada del viernes del Arenal Sound. Durante la actuación, como relata el propio Nister, "vio a una chica con una pancarta que quería subir a cantar Destino o casualidad".

"Justo tenía a esa chica al lado", subraya el influencer. Así, el propio Melendi le preguntó a la joven si quería subir al escenario, y ella accedió.

Al ver la situación, los amigos de Nister no dudaron ni un momento y comenzaron a señalarle y a pedirle al cantante que lo subiera también al escenario. "Poco a poco la gente de alrededor se sumó y empezaron a pedirlo también", explica el joven.

Fue en ese momento cuando Melendi le propuso subir. Durante toda la actuación, recuerda Nister cómo había estado "dándolo todo": "Me sé todas las canciones, vosotros lo sabéis", dice, refiriéndose a sus seguidores.

"Subí temblando y respirando muy fuerte porque sentía que me iba a desmayar, estaba muy nervioso", relata el joven. Tanto es así que, como asegura él mismo, al llegar al escenario se quedó "en blanco".

"Melendi me dijo que íbamos a cantar Destino o casualidad y le dije que vale, pero que me había quedado en blanco", confiesa Nister. Y no duda en destacar la cercanía del artista: "Me dijo que no me preocupase, que podía leer la letra en unas pantallas".

Al empezar a cantar, recuerda Nister que los nervios no se esfumaban: "Estaba tan nervioso que no podía ni mirarle, le miraba y apartaba la vista, me imponía mucho", relata.

Consiguió contener las lágrimas durante la canción, aunque su rostro lucía visiblemente emocionado. Destaca que pensaba: "Haz esto, vuelve a tu sitio y lloras". Y así lo hizo, Al bajar del escenario rompió a llorar junto a sus amigos, que no pudieron evitarlo al verle cumplir su sueño.

Porque no puede dejar de repetir que eso para él "era un sueño". Además, por una situación muy personal: el fallecimiento de su padre. Aunque fue hace ya algún tiempo, Nister lo tiene presente en cada capítulo de su vida, y no duda en que estuvo acompañándole en ese día tan especial.

"Papá, lo estás viendo todo, yo lo sé. Melendi, gracias por este momentazo, te lo dice un guerrero", escribía en redes sociales.