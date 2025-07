Una valenciana no da crédito en el estreno del Roig Arena: "No tiene nada que envidiarle al WiZink Center de Madrid"

Una valenciana no da crédito en el estreno del Roig Arena.

El Roig Arena de Valencia ya es una realidad. Aunque las puertas de este nuevo espacio abren de manera oficial el 6 de septiembre, este lunes unas afortunadas 10.000 personas pudieron disfrutar de una prueba operativa con un concierto secreto.

Una de estas 10.000 personas es Mapi Casabán, vecina de Picanya. Al entrar en el recinto, asegura que no daba crédito y que el lugar "no tiene nada que envidiarle al WiZink Center de Madrid".

El espacio dedicado a la música, el deporte, la cultura y el entretenimiento se estrenó este lunes con un concierto del mítico grupo valenciano Seguridad Social.

Casabán relata cómo vivió esos primeros instantes en el interior del Roig Arena: "Al entrar me quedé a cuadros, no me lo esperaba tan increíble", resalta.

Antes de acceder a la pista principal, la joven paseó por las tres plantas que conforman el estadio. E insiste: "No puedo decir otra cosa, el recinto es una locura".

"La tercera planta tiene un mirador", subraya Casabán. Además, el recinto cuenta con múltiples restaurantes: "Hay hamburgueserías, por ejemplo, e incluso un restaurante propio del Roig Arena".

Al acceder a las gradas, se lleva una gran sorpresa: "Incluso sentándote al fondo del estadio tienes buena visibilidad". La joven, que ya ha adquirido entradas para alguno de los conciertos confirmados en el estadio, confiesa que "dudaba" si lo vería bien.

"La visibilidad es buena. No es un espacio tan grande como un estadio de fútbol, pero creo que tampoco pretende serlo", explica.

Así, recordando la experiencia vivida en el interior del Roig Arena junto a 10.000 personas, asegura que el lugar "tiene capacidad suficiente para albergar conciertos".

Se refiere, entre otros detalles, a la modernidad del estadio. La joven de Picanya cree que "responde completamente a las necesidades de un lugar de esa magnitud".

No le falta razón, ya que el lugar tiene capacidad para recibir hasta 20.000 personas en conciertos y 15.000 aficionados del Valencia Basket Club.

En el concierto secreto de este lunes, tanto Casabán como los otros miles de asistentes pudieron disfrutar en primicia del recinto con un concierto del grupo Seguridad Social. "Es cierto que no conocía muchas canciones, pero me lo pasé bien", reconoce la joven de 21 años.

Al evento, como no podía ser de otra manera, también acudió Juan Roig, líder del proyecto. Como cuenta Casabán, tuvo la oportunidad de conocerle: "Pude hablar con él, fue muy amable conmigo". "Estaba junto a todo el mundo, se mostró muy cercano con la gente", añade.

Relata cómo, en su corta conversación con el dueño de Mercadona, la joven pudo agradecerle su ayuda a los afectados por la dana. Ella es una de ellas. "Le di las gracias por las ayudas que había dado a los afectados, mis padres las recibieron", subraya.

Inauguración oficial

Empieza la cuenta atrás. La inauguración oficial del Roig Arena está fechada en el 6 de septiembre. Ese día se celebrará el primer concierto en el recinto, y no será un concierto cualquiera.

El espectáculo 'Bravo, Nino' estrenará el Roig Arena haciendo un importante guiño a Valencia, tierra del fallecido cantante valenciano Nino Bravo.

Las entradas están prácticamente agotadas, y miles de personas ya cuentan con la suya para no perderse este momento histórico.

En este espectáculo, que se celebrará el 6 de septiembre, participarán artistas como David Bisbal, Revolver, Malú y Pablo López, entre otros.