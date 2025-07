El paraíso en Castellón del actor Miguel Ángel Silvestre: "Es una de las mejores experiencias que he vivido nunca"

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores españoles más conocidos en la industria filmográfica nacional. Como persona, guarda una relación muy estrecha con el lugar que le vio crecer y ser quien es a día de hoy.

"Descubrid este paraíso", animaba a todos sus seguidores para que vinieran a visitar el hogar del actor. Un lugar que es mucho más que su casa, ya que es uno de los municipios más bonitos y visitados de toda la provincia de Castellón.

Benicàssim siempre ha sido el hogar de Miguel Ángel Silvestre, ya que fue allí donde nació y creció. A sus 43 años, el actor se ha convertido en uno de los mejores embajadores de su tierra natal gracias a las increíbles instantáneas y experiencias que comparte en redes sociales.

Rutas de senderismo en plena naturaleza, paseos por el casco histórico y momentos de desconexión frente al mar son algunos de los momentos que comparte en su perfil de Instagram, como el idílico Desierto de las Palmas.

Además, pese a vivir en la capital de España, el actor cuenta con una segunda residencia en esta localidad, una finca "sencilla" en pleno bosque donde practica el "autoabastecimiento".

Con su propia huerta, se mantiene en contacto constante con la naturaleza para reconectar con el entorno y sus raíces.

Para el actor, volver a conectar con la naturaleza es "muy importante", razón por la que decidió establecer su segunda residencia en mitad del campo.

"Las capitales tienen un ritmo frenético y unas exigencias que la naturaleza desmonta en una noche. Yo he descubierto que vivir así es algo que me hace bien y que me da mucha salud", aseguró en una entrevista.

Siempre que regresa a la localidad de la provincia de Castellón, aprovecha para mostrar en redes sociales las maravillas que esconde este municipio costero. Es “uno de los lugares más bonitos del mundo”, asegura el actor.

Experiencias únicas

Miguel Ángel Silvestre no solo presume de su tierra natal sino que también se ha convertido en un auténtico embajador de todo el interior de la provincia de Castellón.

A través de sus redes sociales, ha compartido su admiración por otros pueblos como Montanejos, donde se grabó disfrutando de la emblemática Fuente de los Baños, a la que calificó como "una de las mejores experiencias que ha vivido en Castellón".

Y es que la Fuente de los Baños es la primera playa continental certificada con Bandera Azul en Castellón y la única en España ubicada en un cauce termal, lo que le confiere un valor añadido especial.

Benicàssim

Con una población de 20.322 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, en verano Benicàssim se transforma por completo, llegando a superar los 60.000 visitantes gracias a su privilegiada ubicación en la costa.

Sus famosas playas, como Voramar o Torre San Vicente, lucen cada año la Bandera Azul, y son el principal reclamo de quienes buscan sol y mar con servicios de calidad.

Sin embargo, Benicàssim también es sinónimo de senderismo, gracias al Desert de les Palmes, un parque natural que ofrece rutas panorámicas y tranquilidad.

Además, durante el verano se convierte en epicentro musical con festivales internacionales como el FIB o el Rototom Sunsplash, que refuerzan su carácter cosmopolita.