Melani, concursante de 'Tu cara me suena', se sincera sobre sus inicios como cantante: "Es muy difícil que tu familia te apoye"

Melani García en 'Tu cara me suena'. A3

La joven cantante valenciana Melani tiene sus ideas muy claras. Sabe que le encanta el mundo de la música, y que es un sueño por el que vale la pena luchar en cualquier caso: "Es muy difícil que tu familia te apoye".

La concursante de Tu cara me suena y representante de Eurovisión Junior ha tenido suerte. Como ella misma explica en una entrevista en el programa A la fresca, de À Punt, el apoyo de su madre ha sido crucial: "Ella siempre está conmigo y me acompaña a todos lados".

En general, sus padres le han apoyado "siempre": "Desde el primer día que dije en casa que me hacía ilusión cantar y dedicarme a ello, mis padres me apoyaron".

Como resalta Melani, no es importante únicamente el apoyo cuando las cosas van bien, sino cuando se toman decisiones complicadas. Por eso, explica que ella sabe que si algún día deja de ilusionarle la música, sus padres también le apoyarán.

"He tenido mucha suerte porque en el mundo del arte es difícil que tu familia te apoye", destaca Melani. Y añade: "Yo estoy súper agradecida con mis padres".

Sus inicios fueron sencillos, le apetecía cantar y cantó. En su pueblo natal, la Eliana, dio sus primeros pasos en la música con tan solo ocho años.

"Estaba en una edad en la que quería probar cosas nuevas", recuerda Melani. "Nunca había probado a cantar y les dije a mis padres que me hacía ilusión apuntarme al coro de mi pueblo", explica la cantante.

Después de mucha insistencia, lo consiguió: "Fui súper pesada hasta que al final mis padres decidieron apuntarme".

Cuando pensaba que había descubierto su pasión, cantar, llegó una todavía mayor: la ópera. "Cuando entré en el coro lo primero que escuché fue una ópera de Mozart que había puesto la profesora", recuerda Melani.

Le fascinó: "Yo nunca había escuchado ópera en casa ni en la radio, no sabía que eso existía y me enamoré, fue un flechazo".

Todavía siente la ilusión que experimentó ese día, cuando fue "corriendo a casa" para aprenderse la partitura: "Se la canté a mis padres y ahí les dije que me encantaba".

Pero no bastaba con que le gustase la música, debía formarse. "Cuando entré en el coro no tenía nociones musicales, pero me acabé apuntando al conservatorio". Allí tocó el violín y aprendió sobre música.

Ahora, casi una década después, está formándose en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, donde continúa aprendiendo.

Eso sí, tiene claro que no se quiere "encasillar" en ningún estilo concreto, ya que tiene gustos muy diferentes como la ópera y el pop.

"A veces parece que esos dos mundos se llevan mal, pero es simplemente que son muy diferentes", resalta Melani.