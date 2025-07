Una joven critica el festival Latin Fest en Valencia: "Una vergüenza, un peligro y una experiencia inolvidable a mal"

El Latin Fest celebrado el pasado sábado en la Marina de Valencia ha generado una fuerte polémica entre los asistentes debido a numerosos incidentes relacionados con retrasos en la apertura, caos en los accesos, problemas técnicos y actuaciones canceladas.

"Fue una vergüenza, un peligro y una experiencia inolvidable pero a mal", critica Andrea a través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok.

La joven se ha mostrado muy contundente con la organización del festival de música urbana que tuvo lugar en la ciudad de Valencia y que era una de las citas más esperadas del panorama musical dado los conocidos artistas que configuraban el plantel.

Desde el primer momento, "todo era ya un caos". El festival de música urbana y latina se vio afectado por la alerta meteorológica naranja activada en la ciudad por riesgo de lluvias intensas. "No llovía por la tarde, hacía mucho sol, y aún así la policía nos dijo que no había festival", explica Andrea.

"Después de dos horas de pie nos dijeron que se las puertas se abrían a las nueve de la noche", explica Andrea.

La apertura de puertas, inicialmente prevista para las 17:00 horas, no se produjo hasta pasadas las 21:30, lo que provocó largas colas, aglomeraciones y situaciones de tensión en los accesos al recinto. "Eso era una avalancha de gente, parecíamos sardinillas", denuncia la joven.

"Sin agua, sin baño, sin nada", relata la joven. Además, también cuenta que no les dejaban salir del recinto, una circunstancia a la que se añade que los efectivos de seguridad del festival se reían y "les vacilaban".

"Pero, lo peor viene ahora, yo no he pasado más miedo en mi vida", llega a confesar Andrea. "Cuando abrieron puertas solo había una pequeña valla para miles de personas, no puedo explicar la que se pudo liar, fue una barrera humana, no podía respirar", explica.

Escenas peligrosas como cuando un policía levantó a una niña pequeña por encima de la multitud. "Eso podría haber sido una catástrofe, fue un puñetero desastre, había niñas llorando", recuerda.

Algunas personas relataron que hubo menores que requirieron asistencia debido a las condiciones de hacinamiento. A pesar de contar con entradas VIP, muchos espectadores no pudieron acceder hasta bien entrada la noche, lo que les impidió disfrutar de gran parte del espectáculo.

Fallos de sonido

"Un desastre en sonido, con la música más fuerte que la voz de los artistas, la feria de mi pueblo lo hacía mejor". Y es que, tras todo lo ocurrido en la entrada durante más de cinco horas, los problemas en el interior continuaron.

"Los artistas no estaban cómodos", critica Andrea. De hecho, uno de los momentos más comentados de la noche fue la intervención del artista colombiano Kapo, quien no pudo actuar por motivos técnicos.

"Salió pidiendo perdón" y el cantante explicó la situación al público. Sin embargo, decidió interpretar varios temas a capela y sin micrófono.

La organización del festival ha respondido a todas las críticas. En un comunicado emitido posteriormente, los responsables del evento expresaron su pesar por los inconvenientes ocasionados y aseguraron haber actuado "con responsabilidad y conforme a los protocolos establecidos".

Sin embargo, las explicaciones no han sido suficientes para calmar el malestar de muchos asistentes, que han recurrido a las redes sociales para denunciar lo ocurrido y exigir responsabilidades.

"Solo espero que el Latin Fest desaparezca", ha sentenciado Andrea.