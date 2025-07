El bonito nombre del hijo del actor Nacho Fresneda: significa "Dios es misericordioso" y tiene un origen griego

El momento en el que unos padres eligen el nombre que llevará su futuro hijo no es fácil. Existen cada vez más opciones y los gustos de los progenitores puede que no coincidan. No es el caso del actor valenciano Nacho Fresneda, que en su momento lo tuvo claro.

Jan Fresneda, así se llama el hijo de este popular actor de Valencia. El nombre proviene del griego, y significa "Dios es misericordioso".

Existen varias personas famosas que lucen este nombre, y todas ellas coinciden en ser creativos en cualquier actividad que deciden realizar.

Tienen un carácter definido, dedicados plenamente a su carrera profesional y, en su faceta más personal, suelen ser personas gentiles y afectuosos con sus seres queridos.

En cuanto a la etimología de este nombre, se trata de una forma reducida e hispana de Johanes, que proviene del griego Ioannes. Esta palabra tiene raíz en el hebreo Yochanan.

Todo está conectado. Yo se refiere a Dios, y chanan a misericordioso. Es por ello que su significado sea "Dios es misericordioso".

Además, alrededor de este nombre surgen diversas variantes: Johan en alemán, Jan en holandés, Jon en sueco, Jone en noruego, Jens en danés, Juhana en finlandés, Jaan en estonio y Joannes en tardorromano.

Jan Fresneda

El hijo del actor valenciano Nacho Fresneda ha querido seguir los pasos de su padre. Pese a su juventud, ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de los focos, las cámaras y las historias por contar.

Jan Fresneda ha tenido la oportunidad de participar en la exitosa serie en la que lleva trabajando su padre durante muchos años, El Ministerio del Tiempo.

En esta ficción, Nacho Fresneda interpreta el papel de Alonso de Entrerríos. Jan, al igual que en la vida real, en la serie también es el hijo, y asume el papel de Alonso de Entrerríos hijo.

En concreto, Jan Fresneda apareció por primera vez en 2015. Lo hizo en el capítulo 2 de la primera temporada de la exitosa serie de televisión.

Más tarde, en 2017, reapareció en el octavo capítulo de la temporada 3, y por último lo hizo en 2020, en el capítulo 5 de la temporada 4.

En el año 2002, Nacho Fresneda saltó a la fama a nivel nacional con su papel del doctor Manuel Aimé en la serie Hospital Central.

Entre otros trabajos, también ha participado en la serie de sobremesa Amar en tiempos revueltos, donde interpreta el papel del doctor Mauricio Salcedo.

Fresneda padre lleva activo desde el año 1997. Así, durante su larga trayectoria ha sido reconocido en diversas ocasiones con importantes premios y nominaciones. Lo más reciente es la nominación en 2017 a mejor actor protagonista de una serie.

También figuran premios como el Unión de Actores por considerarlo el Mejor Actor Protagonista de Televisión, y el premio Men's Health a hombre del año en 2017.