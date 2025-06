El pueblo cerca de Valencia que ha enamorado al cantante Francisco: "A veces solo necesitas perderte en la huerta"

El cantante Francisco ha estado recientemente en Valencia. Pero, concretamente, hay un pueblo que le ha enamorado. Ese es Godella.

El artista publicó estas palabras en su perfil de Facebook hace apenas una semana: "A veces solo necesitas perderte en la huerta de Godella y respirar". En el post adjunta una imagen, en la que se le ve con un sombrero de paja, una gran sonrisa y la vista al horizonte.

Viste una camiseta de manga corta y un pantalón corto de chándal y, efectivamente, como él indica, se encuentra rodeado de huerta.

El alicantino Francisco González ganó el Festival OTI de la Canción en dos ocasiones: con Latino, en 1981; y con Adónde voy sin ti, en 1992.

Nació en el seno de una humilde familia. A sus dieciocho años participó, por primera vez, en un festival de cantantes noveles en el pueblo valenciano de Bugarra, y ganó el certamen.

Más tarde participó en varios festivales y certámenes, como el celebrado en la I Feria de Muestras de Valencia o el concurso de Televisión Española Gente joven, en el que quedó clasificado en segunda posición.

Su primer nombre artístico fue Frango, compuesto por la primera sílaba de su nombre y su apellido. Como curiosidad, realizó el servicio militar en Vitoria.

Una imagen del cantante Francisco. EE

Su primer gran éxito y el lanzamiento a la fama le llega en 1981, cuando participa con la canción Latino en el Festival de la OTI, celebrado en México.

En plena cresta de la ola, publica su segundo disco en 1982, titulado Cariño mío. En él se incluyen otros de sus grandes éxitos comerciales, La chica del póster o Tú ni te imaginas. Grabó también el Himno de la Comunitat Valenciana.

En 1992 volvió a representar a España en el Festival de la OTI, que se celebró en Valencia, donde de nuevo se alza como el gran triunfador, con la canción Adónde voy sin ti, de su trabajo Bandera blanca, con canciones en su mayoría de José María Purón.

Vida tranquila

En la actualidad, el artista y su pareja disfrutan de manera especial de la compañía y afecto de sus nietos, a los que procuran ver con frecuencia. Lleva más de 20 años casado con Paca, con la que tiene dos hijos.

"Padre lo fui a ratos porque, con las giras y los viajes, pasaba mucho tiempo fuera", explicó en una charla con ABC. "Me siento orgulloso de mis hijos, son buena gente, trabajadores y respetuosos. Ahora, como abuelo, soy muy consentidor".

Con una carrera profesional de más de 40 años a sus espaldas, aún no piensa en retirarse. Prueba de ello es su agenda de conciertos. Es holgada, pero ofreció varios recitales a lo largo de la pasada primavera.

Además de su participación en el concierto benéfico del Palau de les Arts el pasado 4 de abril, visitó otros destinos. En mayo estuvo en dos ciudades distintas, Mallorca y Alcoy.

Recientemente el cantante valenciano sufrió una insuficiencia respiratoria. Fue en plena celebración de las Fallas cuando Francisco comenzó a sentirse mal.

Su mujer explicó que al empezar a notar los primeros síntomas decidió ir directamente al hospital, donde quedó ingresado de urgencia tras ser sometido a las primeras evaluaciones diagnósticas.

A pesar de este percance, ambos llevan una vida tranquila en Valencia, tierra natal de él. "Me gusta la luz especial de mi tierra, la cual Sorolla plasmó muy bien en su obra. El mar, madre y padre de todos, me da paz y me siento muy feliz junto a él", confesó en una entrevista a la revista Diez Minutos.

Tres meses después se le vuelve a ver disfrutar de la vida, en Godella, rodeado de naturaleza y de la huerta valenciana; un lugar ideal para desconectar.

Estos son algunos de los comentarios que recibió tras publicar el post: "Por suerte vivimos en una zona donde estamos cerca de Valencia y al mismo tiempo rodeados de nuestra huerta, donde podemos dar unos buenos paseos, por las sendas, acequias, caminos rurales, es una gozada".

"No hay nada mejor que desconectar en nuestros rincones valencianos, que no son pocos. Somos unos privilegiados", comentó otra seguidora.

"¡Te veo muy bien Francisco!"; "¡Valencia preciosa!"; "Qué alegría me da verte tan bien"; "Qué bien te veo físicamente, y relajado. Dios quiera que sigas así. Os deseo a Paca y a ti todo lo bueno que os merecéis", añaden más personas.

Godella

Godella es un municipio ubicado cerca de Valencia que ha sabido conservar su encanto rodeado de masías y huertas, que configuran un paisaje idílico.

En su barrio antiguo destaca el templo barroco de San Bartolomé, que alberga en su interior una pequeña iglesia gótica convertida en una capilla, la de Cristo, de delicada belleza.

Las calles del casco urbano conservan casas de los siglos XVIII y XIX. Un buen ejemplo es la casa-palacio de los Boïl, cuya preciosa torreta forma ya parte del paisaje urbano de Godella.

Este conjunto patrimonial se complementa con la presencia de la antigua puerta del que fuera el castillo del siglo XV, hoy transformado en un colegio.

Una imagen de Godella. Turisme CV

La huerta, como bien presume el cantante Francisco, es parte indispensable de Godella. Turisme de la Comunitat Valenciana recomienda visitar el llamado "balcón de la huerta", donde se puede contemplar un molino restaurado junto a la Real Acequia de Moncada.

En la parte alta de la localidad, es imprescindible visitar la Ermita del Salvador. Durante el ascenso, se encuentran villas que en su día fueron residencias de verano de familias valencianas, muchas de ellas de estilo modernista.