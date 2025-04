La pequeña falla de Valencia a la que pertenece la 'influencer' Violeta Mangriñán: está en un barrio con mil años de historia

Una pequeña falla de la ciudad de Valencia ha sumado a cuatro nuevas integrantes en su censo. No se trata de cualquiera, pues una de ellas podría representar a más de dos millones de personas.

La influencer valenciana Violeta Mangriñán, que cuenta con 2,4 millones de seguidores en Instagram y 1,3 en TikTok, ha querido dar el paso para estar más cerca que nunca de su tierra, Valencia.

Así, mostrando sus raíces y su amor por las tradiciones valencianas, Mangriñán ha decidido apuntarse, junto a sus hijas, Gala y Gia, y su hermana Lila.

La Falla Blanquerías está de suerte, pues ha sido la escogida por la familia Mangriñán para anexionarse a la fiesta fallera. Pero esta historia va más allá.

En estas Fallas 2025, Violeta ya ha estado vinculada a esta comisión, aunque sin formar parte de ella plenamente. Así, se la pudo ver vestida de valenciana y desfilando en la Ofrenda junto a su hija mayor, Gala.

Ellas participaron en el momento más emotivo de la fiesta junto a esta pequeña comisión del céntrico barrio de El Carmen, que no supera el centenar de personas apuntadas.

Junto a Violeta, en la Ofrenda desfiló la fallera mayor de Valencia 2008 e integrante de Blanquerías, Gloria Martínez Amigó. Es precisamente ella quien le lanzó la propuesta para apuntarse oficialmente a la comisión.

"Violeta ha sido este año 'amiga de Blanquerías', es una figura para colaborar con la falla y sirve como prueba para ver si a la persona le apetece apuntarse o no, porque solo puedes ser amigo un año", explica Martínez.

Y añade: "Violeta quería vivir la experiencia de salir en la Ofrenda con su hija Gala, y le indicamos que tenía esta esta figura y ella quiso colaborar con nosotros".

Ahora, oficialmente ya forman parte de la comisión, e incluso existe la posibilidad de que las hijas de Violeta sean las representantes infantiles de la falla: "Estuvimos hablando que le haría mucha ilusión que sus hijas fueran falleras mayores infantiles", desvela la máxima representante del 2008.

Como explica, la magia entre ella y la influencer surgió desde el primer minuto: "No nos conocíamos de nada, desfilé en la Ofrenda a su lado y le propuse ser fallera".

Además, detalla que no le gusta "engañar a nadie", y le explicó cómo es la Falla Blanquerías. "Le dije que somos una falla muy familiar, no somos una gran falla de Especial, y dijo que no le importaba", añade.

No llegaron a Blanquerias de casualidad, sino por puras conexiones personales. "La hermana de quien le hizo el traje a Violeta fue fallera mayor infantil hace un montón de años", explica Martínez.