El local centenario donde sirven los mejores buñuelos de Valencia que hay que probar en Fallas: la unidad cuesta 0,70€

Las Fallas no se entienden sin los buñuelos. Son los dulces típicos durante las fiestas josefinas. Precisamente, decenas de puestos ambulantes se instalan en cada esquina. No habrá un momento en el que no se formen colas para adquirir estos productos.

Sin embargo, hay un establecimiento centenario que sirve los mejores buñuelos de la ciudad. El negocio se ha convertido en un referente emblemático de Valencia: se ubica en el barrio de Ruzafa y es la cuarta generación la que sigue la tradición.

La buñolería El Contraste abre todos los días del año en la calle Sant Valero. Su horario habitual es de lunes a viernes de 8:15 a 20:00 horas; y sábados, domingos y festivos de 17:00 a 20:00 horas.

Todos los días hay a la venta buñuelos de calabaza, churros y chocolate, mientras que los martes y los viernes elaboran porras y los jueves buñuelos de naranja. La unidad del buñuelo solo cuesta 0,70€; la del churro, 0,50€; y si se quiere acompañar de una taza de chocolate, esta se sirve por tres euros.

Además, este local recibió el reconocimiento este 2025 de "Comercio Tradicional", en la primera edición del Premi Sant Blai 2025.

Más de 100 años

A finales del siglo XIX y principios del XX, Vicente Blasco García elaboraba churros y buñuelos en las ferias de Ayora, Almansa, Requena y municipios cercanos. Su hijo, Vicente Blasco Hernández, y su mujer, Dolores Catalán Honrubia, aprendieron el oficio de su padre y el de cocinero.

Se dedicaron a la elaboración de este dulce en las fiestas falleras desde 1925 y hasta la Guerra Civil. Contaban con un local, que en principio también era casa de comidas, situado junto a un lavadero que había en la calle Centelles, hacia el mercado de Ruzafa.

En 1941 elaboraban los dulces en un quiosco frente a San Valero. Ya en el año 1947 adquirieron un local en la calle Ruzafa, esquina en San Valero, 12, donde siguen su especialidad hasta día de hoy.

En un principio, la tienda solo vendía frutos secos y la elaboración de los buñuelos se enfocaba para la temporada fallera. Así continuaron de manera ininterrumpida hasta 1993.

En 1975 fallece Dolores Catalán, pero antes había enseñado el oficio a su nieto, Mariano Catalán Blasco, que a los diez años ya amasaba buñuelos.

En 1994 es derrumbado el antiguo establecimiento y fallece de manera inesperada Mariano Catalán justo antes de la inauguración del nuevo local en 1995. Es su hijo quien abre el nuevo local.

Desde 1995 y hasta la actualidad, es solo buñolería, durante todo el año. La regenta Mariano Catalán Blasco junto a su madre y también venden churros. Dicen que elaboran sus masas "con sumo cuidado" para ofrecer "la mayor calidad en el momento".

Buñolería El Contraste, imagen de archivo. El Contraste

En su trayectoria consta una dilatada experiencia con más de 200 ferias y haber realizado buñuelos hasta en el Central Park de Nueva York, además de por toda la Comunitat Valenciana.

Conocido en todo el barrio de Ruzafa por la elaboración de masas fritas tradicionales, El Contraste es el único establecimiento que ofrece buñuelos y churros tradicionales durante todo el año.

Puramente valenciano

El origen de las Fallas de Valencia sigue siendo incierto, pero la historia del buñuelo aparece de la mano junto a esta tradición valenciana. De hecho, desde hace siglos se le ha relacionado como "el dulce típico de esta época del año".

En 1792 el Diario de Valencia habla de las Fallas como una fiesta en la que las gentes quemaban "piras y figurones ridículamente vestidos" plantados en calles y plazas, "entreteniendo a la mayor parte del pueblo con sumo olvido de nuestras obligaciones".

Las personas que iban a ver la quema de estos monumentos se encontraban con la figura de la buñolera. Antiguamente, las mujeres repeinadas con delantales blancos situaban sus tenderetes cerca de donde se reunía la gente.

Imagen del exterior de la buñolería El Contraste. TripAdvisor

El buñuelo, tal y como se elabora en Valencia, es un producto con una elaboración de origen "puramente valenciana". En la Comunitat Valenciana se ha ido innovando con el paso de los años y, dependiendo de la zona, la variedad cambia.

Así, en los pueblos dormitorios de Valencia es propio realizar buñuelos de calabaza; en la provincia de Castellón (Alto Palancia) se elabora el buñuelo de manzana; y en la huerta valenciana es un manjar exquisito el buñuelo de higo.