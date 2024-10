Esta es la carrera que estudió Rodri, el nuevo ganador del Balón de Oro: la facultad está en Castellón

Rodrigo Hernández ha entrado de lleno en el Olimpo del fútbol tras hacerse con el Balón de Oro, el primero de su carrera y el primero de un español desde que Luis Suárez lo ganara hace 64 años.

Especial por su juego y su importancia tanto en el Manchester City como en la selección española, es también especial por ser un jugador que se sale de lo establecido y que de alguna manera rompe los moldes del fútbol moderno.

En un universo futbolístico tan mediatizado en el que las redes sociales, los cortes de pelo extravagantes y las salidas de tono en los medios están a la orden del día, Rodri es una persona normal, muy familiar y con unos valores firmes como destacó en su discurso.

Pero, además, nunca quiso depender únicamente de su excelsa habilidad con el balón, ya que el jugador del City decidió cursar Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Y lo hizo en la Universitat Jaume I de Castellón, en la Comunitat Valenciana, lugar en el que, además de cursar sus estudios, conoció a su pareja, Laura Cascante, uno de sus principales apoyos en su trayectoria personal y profesional.

En cuanto a su título universitario, el futbolista, mientras militaba en el Villarreal C. F., club donde dio el salto al fútbol profesional, decidió comenzar sus estudios en ADE. Ya como jugador del Manchester City, el futbolista español obtendría el título universitario.

El jugador se formó en el club groguet y militó en el primer equipo entre 2015 y 2018. Cuando el español abandonó el club, continuó cursando la carrera de ADE viajando desde Inglaterra.

El jugador, tras su paso por el Atlético de Madrid y su fichaje por el City, volvía a Castellón de la Plana para poder realizar sus exámenes y así proseguir con su carrera universitaria fuera del fútbol.

"Hay tiempo para todo"

El propio futbolista es el que confirmó que estaba cursando la carrera en una entrevista para City TV, canal audiovisual oficial del equipo citizen, en la que también destacó "que hay tiempo para todo" pese a su ajetreada vida como futbolista profesional.

"No asistí mucho a clase, así es que diría que lo hice un poco a medias. Pero, sí, terminé", explicó Rodri en la entrevista realizada hace tres años. "He aprobado todas las asignaturas y ya hice la tesis del final. Ha sido duro, pero al final vale la pena".

El futbolista confesó que le fue difícil compaginar el fútbol de élite con los estudios, pero que al final consiguió finalizar la carrera de Administración y Dirección de Empresas.

"Está claro que no puedes seguir el ritmo del resto de estudiantes, pero con pasión y dedicación puedes conseguirlo. No en cuatro años, porque a mí me ha costado seis. Pero sí que puedes lograrlo", afirmó Rodri.

Rodri celebra su gol en la final de la Champions League con el Manchester City. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Pero, sobre todo, para la consecución de todo título universitario es imprescindible una gestión adecuada del tiempo, más si cabe si la persona es deportista profesional.

"Hay tiempo para todo. Vuelves a casa de trabajar a las tres todos los días. Así es que tienes todas las tardes libres", explicó Rodri al respecto.

Vida personal

El galardón del Balón de Oro reconoce el curso futbolístico de un jugador que durante todo un año ha jugado a un nivel superlativo sobre el terreno de juego; pero, en este caso, reconoce también un modelo de jugador y de persona que, estando bajo los focos constantemente, dista mucho de la imagen de futbolista moderno.

A sus 28 años, Rodri trata de vivir lo más alejado posible de la fama. Vive una vida alejada de las redes sociales y los deslumbrantes focos del fútbol. "La fama no me llena. No me gusta ser extravagante", explicó el futbolista.

De hecho, mientras cursaba sus estudios en ADE conoció a su pareja actual, Laura Cascante. Ambos se conocieron en la residencia de estudiantes de la Universitat Jaime I de Castellón, y, actualmente, junto con su familia y amigos, su pareja, médico de profesión, es uno de los pilares fundamentales de su vida personal y profesional.