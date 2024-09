Quién es Hans Zimmer, el primer artista confirmado del nuevo recinto multiusos de Juan Roig en Valencia

El compositor alemán Hans Zimmer actuará en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos del empresario valenciano Juan Roig, dentro de su nueva gira por Europa Hans Zimmer Live - The Next Level.

El artista pasará por la ciudad de Valencia el 26 de marzo de 2026 y fuentes del Roig Arena se mostraron este jueves "muy orgullosos de que alguien tan prestigioso en su género como Hans Zimmer haya elegido vivir la experiencia del Roig Arena", un espacio que "está para todo tipo de eventos, tanto nacionales como internacionales".

Este es el primer concierto que se anuncia públicamente para llevarse a cabo en el Roig Arena, aunque "no quiere decir que sea el primero que se celebre" en este espacio. "Llevamos comercializando los espacios desde hace tiempo y pronto se irán conociendo nuevos conciertos", avanzaron desde el recinto.

Respecto a la gira de Zimmer, el ganador de varios premios Grammy y Oscar por sus composiciones para películas ('El Rey León', 'Dune') rechazó avanzar detalles de la gira, que se llevará a cabo entre 2025 y 2026. No obstante, prometió "una experiencia sorprendente que hará feliz, que pondrá una sonrisa en la cara y no será olvidada pronto".

Entre los 33 conciertos que conforman la gira, Zimmer visitará España en tres ocasiones. Después de Valencia, será el turno de Barcelona, el 27 de marzo de 2026 en el Palau Sant Jordi, y Madrid, el 29 de marzo de 2026 en el WiZink Center.

La venta de entradas se iniciará el 26 de septiembre de este año, aunque actualmente es posible registrarse para tener acceso a la preventa.

Hans Florian Zimmer (Fráncfort, el 12 de septiembre de 1957) es un compositor alemán con una dilatada trayectoria y un estilo único en el que destaca su gran habilidad para la integración de la música electrónica y los arreglos de carácter sinfónico-orquestal en sus composiciones.

Considerado en la actualidad como uno de los compositores más brillantes de la meca del cine, muchos críticos hollywoodienses le denominan como el omnipresente Zimmer por sus múltiples trabajos.

Según consta en su biografía, Zimmer comenzó su carrera musical en la década de 1970 tras los teclados y el sintetizador de la banda Krakatoa, al lado de Nigel Glockler y Dave Poxon, futuros baterista y manager de Saxon, respectivamente.

Una década después formó parte, junto a Bruce Woolley (que venía de la banda The Buggles), y Thomas Dolby, la formación The Camera Club, con sonidos cercanos al synthpop y new wave. Posteriormente, también trabajó en el proyecto Helden junto a Warren Cann, baterista de Ultravox, y Zaine Griff.

Mecano

Además, colaboró con el grupo español Mecano y produjo dos de sus discos. En una entrevista concedida en televisión, Nacho Cano, compositor de Mecano, aseguró que Hans Zimmer le ayudó a frenar su descontrol en la Movida madrileña. "Desde entonces no he tomado drogas", respondió Cano.

El compositor español destacó en aquella entrevista el importante papel que Hans Zimmer tuvo en aquellos momentos en su vida.

"Hans me metió en un sitio. Estuve ahí unos días y cuando salí me fui a un museo a ver a Tutankamón. Me puse delante un rato y cambió todo. Desde ahí, nada de drogas ni estupefacientes. Probé todo. La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos".

En 1992, Zimmer compuso la banda sonora de la película La fuerza de uno, un film basado en la novela homónima de Bryce Courtenay, que se desarrolla en Sudáfrica y cuenta la historia de un niño blanco que crece en un mundo de segregación racial y se convierte en un defensor de los derechos humanos.

Para ello creó una banda sonora que reflejaba la cultura y música del país, utilizando instrumentos africanos tradicionales como el djembe y colaborando con músicos sudafricanos como Johnny Clegg y Lebo M, según detalla su biografía.

A raíz de este trabajo, dos años después fue seleccionado para componer la banda sonora de El Rey León, una de las más importantes de su trayectoria, que le supuso su primer premio Óscar. En la creación de las piezas musicales de la película colaboró con Elton John y Tim Rice, encargados de las letras.

Estas composiciones supondrían el despegue de una meteórica carrera de sobresalientes trabajos en más de 100 películas, incluyendo algunas de las más taquilleras de la historia del cine, como Thelma y Louise, Gladiator, Piratas del Caribe, El código Da Vinci, Batman, El origen, Interstellar, James Bond 007: No Time To Die, Pearl Harbor, El último samurai y Dunkerque, entre muchas otras.

El Roig Arena se ubicará en una zona muy próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, uno de los emblemas de la capital del Turia, y desde su concepción ha sido diseñado para convertirse en un proyecto de ciudad.

El nombre del recinto multiusos no ha sido elegido al azar, sino que responde a un homenaje hacia una familia clave en el desarrollo económico de Valencia y de España.

Los trabajos avanzan según el calendario previsto y esta semana el parking del Roig Arena ha abierto ya sus puertas. Se trata de un edificio de cinco plantas en altura y tres plantas subterráneas que cuenta con una capacidad total de 1.034 plazas de aparcamiento para vehículos.