Adiós a las autocaravanas: estas son las horas que podrás estar aparcado junto al mar en Valencia sin que te multen

Llegan las vacaciones de verano y el turismo de autocaravana no deja de crecer. Uno de sus grandes atractivos es tener la posibilidad de viajar a cualquier lugar sin tener que pensar en el alojamiento.

Y es que la libertad de movimientos, sin horarios ni prisas, y el contacto con la naturaleza, siguen atrayendo a esta forma de viajar a miles de familias de todo el mundo.

Pero antes de emprender un viaje, hay que tener claros los sitios en los que se puede dormir y cómo hacerlo, siempre y cuando se cumplan las ordenanzas locales y se respete el entorno.

El Ayuntamiento de Valencia se ha propuesto poner orden al turismo de caravanas ante el auge de estos vehículos, no solo en verano, sino durante todo el año.

Este tipo de turismo atrae cada semana a centenares de autocaravanas a la zona de la Devesa y El Saler, un paraje situado junto a l'Albufera de Valencia de especial protección, y el ayuntamiento ha reforzado la señalética para recordar la prohibición del aparcamiento nocturno y las acampadas de caravanas.

El objetivo es reducir su impacto ambiental. Solo en una semana, la Policía Local de Valencia llegó a notificar 42 sanciones a autocaravanas que se habían instalado en la zona tras el despliegue de las nuevas señales.

En concreto, está prohibido aparcar en el aparcamiento de la playa de El Saler, con prohibición horaria de 1.30 horas a 8.00 horas, y otras 20 placas en el aparcamiento de la playa de Los Ferros, con prohibición horaria de 1.30 horas a 8.00 horas también.

En el entorno del Sidi Saler se mantiene la prohibición horaria de aparcar desde las 22.00 horas a las 8.00 horas, según informó el ayuntamiento.

El consistorio señaló que "se establecen estos horarios para hacer compatible la protección del entorno con el ocio". "Perseguimos evitar que los aparcamientos se conviertan en estacionamientos de caravanas y que se cumpla la normativa vigente en el parque natural de El Saler. Para nosotros, el parque de la Devesa y la Albufera es una prioridad y continuamos trabajando para mejorar las condiciones del mismo", destacó el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez.

Zona con encanto

Uno de los mayores encantos de este lugar privilegiado es su ubicación. Se encuentra entre dos inmensos espacios acuáticos, el del mar Mediterráneo y l'Albufera, y a muy pocos kilómetros del centro de Valencia.

La Devesa se prolonga a lo largo de 5 kilómetros de costa en la zona de mayor protección por su gran riqueza paisajística y con una fauna autóctona y estacional sorprendente.

El repunte del turismo de caravanas en la zona, que se multiplicó tras la pandemia, obligó al Ayuntamiento de Valencia a desplegar una campaña informativa para evitar la ocupación de este espacio.

En los últimos meses, la Asociación de Vecinos del Saler denunció la presencia de caravanas en el aparcamiento próximo al hotel Sidi, a pocos metros del bosque protegido de la Devesa, que estaban realizando barbacoas.

Los vecinos dieron la voz de alerta por este tipo de prácticas que se repiten con frecuencia, especialmente preocupante en época estival por el riesgo de incendios.

Opción popular

El turismo de caravana sigue siendo una opción popular en la Comunitat Valenciana y las cifras indican un crecimiento constante de este tipo de viajeros.

Autocaravaners es una de las empresas destacadas en este sector y tiene su sede en Cataluña. Se encuentran en la calle Sant Quirze del Vallès S/N, en Cerdanyola del Vallés, Barcelona, y ofrecen una amplia gama de vehículos.

Su CEO y fundador es Raúl Ortega. Lleva Más de 20 años viajando en autocaravana por toda Europa y ha ocupado todos los puestos de dirección en una junta del sector.

"Uno de los grandes atractivos de viajar en autocaravana es la posibilidad de tener un lugar donde vivir y garantizarnos en alojamiento en cualquier lugar. Aunque a veces queda la duda de dónde dormir con autocaravana y pernoctar sin problemas. Sobre todo al principio, porque hay miedo sobre si se está incumpliendo alguna norma que conlleve sanciones", afirmó este empresario catalán.

Además, "a menudo se escuchan opiniones que dicen una cosa y otras lo contrario, por lo que la confusión es todavía mayor".

Una mujer en su caravana. EFE

Por ello, Raúl Ortega abrió un blog y explica a los usuarios cómo disfrutar de este tipo de viaje sin presión ni miedo a ser denunciados.

"Pernoctar en autocaravana significa pasar la noche durmiendo en una autocaravana o casa rodante. El hecho de pernoctar en autocaravana puede realizarse en campings designados y áreas de estacionamiento para autocaravanas", subrayó el empresario.

En algunos casos, "en lugares donde esté permitido estacionar y pasar la noche, siempre y cuando se cumplan las regulaciones locales y se tenga en cuenta la seguridad y el respeto por el entorno y los vecinos".

Hablemos, pues, "de forma clara de cuáles son los sitios en los que se puede dormir y cómo hacerlo".

Entre estas zonas destacan las áreas públicas porque son zonas cuentan con servicios útiles para el viaje como conexión a la luz eléctrica, llenado de agua, duchas o restaurante, por ejemplo.

Además, en estos lugares "también se puede hacer el vaciado de aguas negras y grises".

"Algunas tienen incluso tiendas en las que comprar víveres y suministros, o están cerca de supermercados y sitios parecidos. No todos los servicios están disponibles en todas, por lo que es importante informarte al pernoctar en áreas de autocaravanas".

También se puede optar por un camping para pasar la noche y la Comunitat Valenciana ofrece espacios destacados, tanto en el interior como en la costa de las tres provincias.

"La ventaja respecto a las áreas de servicios es que no hay límite de estancia, por lo que puedes quedarte allí durante mucho tiempo. Cuentan con todos los servicios y está claro que son de pago", recordó Raúl Ortega.

En la calle

El empresario admitió que "lo cierto es que puedes aparcar la autocaravana en cualquier sitio, siempre que te asegures de que ocupas solo un espacio, no causes molestias ni tires cosas por los alrededores".

La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la instrucción 08/V-74 sobre autocaravanas, no prohíbe pernoctar en la vía pública, siempre que se cumplan las normas de estacionamiento y circulación.

Por lo tanto, una autocaravana puede estacionarse y pernoctarse en cualquier lugar donde esté permitido estacionar, siempre que no se desplieguen elementos que sobrepasen su perímetro -como toldos, patas estabilizadoras, etc...- y no se produzcan ruidos o molestias que perturben la convivencia.

Si se trata de una zona próxima al mar, podrás pernoctar a no ser que la ordenanza municipal te lo impida. Si no se respetan las indicaciones, la Policía Local puede sancionarte.

De este modo, hay municipios en los que, sin poder prohibir el aparcamiento, no permiten pernoctar en la calle y podrían multar, como está sucediendo ahora en Valencia. Por ese motivo, se ha reforzado la señalética en espacios emblemáticos de la ciudad para evitar las sanciones.

"Lo mejor es que consultes con las autoridades y que te digan dónde puedes poner la autocaravana y pasar la noche. Siempre te podrán ofrecer una opción para dormir con la autocaravana sin problemas", aconsejó Ortega.

"Algunos municipios o comunidades autónomas pueden tener sus propias regulaciones sobre la pernoctación en autocaravanas, con algunas áreas permitiéndolo y otras no. Es importante consultar con las autoridades locales o buscar información en páginas oficiales antes de planificar pernoctar en una autocaravana en una ubicación específica", reiteró.