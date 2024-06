Vetusta Morla se despide de Valencia antes de su parón hasta 2026 en el ciclo 'Nits Voramar'

El ciclo musical Nits Voramar llega a la ciudad de Valencia entre el 16 y el 22 de junio con los conciertos de Vetusta Morla, The Pretenders y Rozalén, entre otros. Será el último concierto en la capital del Turia del grupo indie español, que ha anunciado un parón hasta 2026.

Completan el cartel los valencianos Seguridad Social, Pep Gimeno Botifarra y Tenda. Los conciertos serán en el Auditorio Marina Norte de la La Marina de Valencia, un emplazamiento privilegiado junto al mar en el que también se podrá disfrutar de una variada propuesta gastronómica.

El primer concierto será el próximo 16 de junio con la actuación de The Pretenders y Seguridad Social.

La banda de rock alternativo y new wave The Pretenders fue formada en 1978 en Inglaterra por la cantante y guitarrista estadounidense Chrissie Hynde. Su álbum debut homónimo fue lanzado en 1980, presentando éxitos como Brass in Pocket, primer gran tema de la banda convertido ya en un clásico, que alcanzó el número uno en las listas de Reino Unido.

Cartel del ciclo de conciertos 'Nits Voramar'. EE

La carrera de la formación siguió ascendiendo, imparable, con grandes éxitos como Back on the Chain Gang, I’ll Stand by You o Don’t get me wrong. Chrissie Hynde, a lo largo de los años, ha destacado no solo como compositora y vocalista, sino también como una figura influyente en la escena musical, reconocida por su estilo único y su habilidad para fusionar el rock con influencias diversas.

José Manuel Casañ, líder del grupo Seguridad Social y defensor del proyecto hasta la actualidad, se une de nuevo con la formación que grabó el mítico álbum Introglicerina para rendirle un merecido homenaje.

José Manuel Casañ (voz), Cristóbal Perpiñà (guitarra), Emilio Doceda (bajo) y Julián Nemesio (batería) rescatarán de nuevo aquellas canciones para dar forma en directo a un disco que unía rotundidad, actitud y canciones solventes.

Este álbum empezó a gestarse en diciembre de 1989 en los Estudios Tabalet de Alboraya (Valencia), con el grupo en estado de gracia. A día de hoy, sigue sonando rotundo, sincero y visceral. Con la energía e ilusión de cuatro amigos que se vuelven a reunir después de tantos años para darse un gran festín. Eso sí, con la experiencia que otorgan los años. Ellos abrirán esta jornada de Nits Voramar. Jose Coll será el Dj invitado de la noche.

Rozalén y Pep Gimeno "Botifarra"

El siguiente concierto será el de Rozalén, una de las principales voces de la nueva canción de autor.

Con seis trabajos editados, ha cautivado a público y crítica y cuenta con distinciones tan importantes como tres Discos de Oro, tres de Platino, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, tres nominaciones a los Latin Grammy o la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha.

Este año, Rozalén ha publicado El Abrazo y sus nuevas canciones sonarán en esta gira que pasa por Nits Voramar.

La cantante española Rozalén. EE

El artista invitado de esta noche será el valenciano Pep Gimeno 'Botifarra'. Con voz profunda, actitud irónica y un gran corazón vinculado a la huerta, lleva desde los trece años recorriendo pueblo a pueblo para grabar a las personas mayores y rescatar del olvido y preservar tradiciones orales que estaban a punto de desaparecer.

Ha publicado nueve discos y ha recibido un buen número de reconocimientos. En este concierto de Nits Voramar presentará su nuevo disco y espectáculo, Ja ve el aire, una recopilación de canciones de trabajo en clave femenina que cuenta con las colaboraciones en el CD de Maria Arnal, Noelia Llorens 'Titana', Carmen París y Judit Neddermann.

Vetusta Morla

El 22 de junio será el turno del grupo indie Vetusta Morla, en el que será en su último concierto en Valencia antes de parar por un tiempo. La banda madrileña acaba de publicar Figurantes, su séptimo trabajo de estudio compuesto de once nuevas canciones.

Vetusta Morla es el grupo musical español de pop rock más importante de los últimos años, que destaca por un poderoso directo, convirtiendo sus conciertos en auténticos acontecimientos en cada una de las plazas en las que se celebran.

Su disco Cable a Tierra (2021) ocupó el primer lugar en la lista de ventas de álbumes de España, es Disco de Oro y recibió 3 nominaciones en los Premios Grammy Latinos. En 2022 presentaron Bailando hasta el apagón, su tercer álbum en directo, un documental que recoge su concierto en el Estadio Metropolitano de Madrid ante 35.000 personas.

El grupo valenciano Tenda. EE

La jornada la abrirá Tenda, una joven banda valenciana que desde el 2017 comparte canciones de indie pop-rock cantadas en valenciano y castellano y con letras cargadas de sueños, reflexiones, desengaños y mucho amor. Todas las entradas están a la venta en nitsvoramar.com.

Nits Voramar solidario

El ciclo colabora con la Asociación valenciana Àmbit, organización que trabaja para la reinserción de colectivos vulnerables con el proyecto Casa d' acollida Espai. La asociación lleva 30 años trabajando en la reinserción de personas judicializadas, especialmente con problemas de salud mental, desde la perspectiva de recuperación en base a un modelo comunitario desde el enfoque de los derechos humanos.

Parte de la recaudación del vaso eco reutilizable utilizado durante Nits Voramar se destinará a este proyecto.

Nits Voramar es una iniciativa de varias promotoras valencianas que ya han desarrollado proyectos como Nits de Vivers, y que persiguen el concepto de programar ciclos de conciertos con una propuesta de calidad y en espacios singulares de la ciudad de Valencia.