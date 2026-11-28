Grupo Dominguis Energy Systems (GDES) es un magnífico termómetro para conocer el devenir de la producción de la energía nuclear. Esta empresa valenciana de casi cien años de historia participa en el montaje de nuevas centrales y reactores en todo el mundo, pero también en el cierre de las mismas. En particular, lo ha hecho con varias de las extintas instalaciones españolas.

"En el mundo es clara la necesidad de la energía nuclear, incluso los países que han cerrado centrales, como Alemania, ya se han arrepentido. El mundo se ha dado cuenta de que la fuente de energía estable, poco dependiente y sostenible es la nuclear, la cual tiene que servir para desarrollar las renovables".

Así explica Héctor Dominguis, CEO de GDES, la situación actual de la política energética en Europa en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL. La misma difiere sobremanera según el país analizado. Mientras en Francia está en marcha la construcción de nuevos reactores y en Bélgica o Polonia también impulsan sus programas nucleares, España había tomado la dirección opuesta.

El calendario de cierres de nucleares establecido desde el Gobierno, pese al retraso reciente del cierre de la central de Almaraz, fija en solo cuatro años un contundente apagón nuclear. Y, para Dominguis, no apostar por esta energía es un error.

"En 2030 en teoría se cierran cuatro: Almaraz I, Almaraz II, Cofrentes y Ascó I. Cuatro reactores cerrarían de golpe en un año. Cualquier cierre es una locura, uno es ya una locura; pero cuatro es impensable", asegura el CEO de GDES.

Esa dualidad entre abrir o desmantelar la conocen de primera mano sobre el terreno. En España, la compañía valenciana ha participado históricamente en la clausura de las tres centrales apagadas hasta la fecha: Vandellòs I, Zorita y Garoña.

"Se asocia nuestra labor solo a centrales nucleares, pero hay cantidad de instalaciones de investigación industriales que también tienen un componente nuclear o radiológico", precisa.

Actualmente, el mercado más intensivo en desmantelamiento de instalaciones nucleares para la firma se encuentra en Italia. "Es curioso que Italia, que es un país que ahora mismo se está planteando volver a la energía nuclear. Está de forma intensiva desmantelando; pero tiene cierto sentido porque uno podría pensar que las instalaciones donde tienes reactores antiguos pueden ser instalaciones donde instales nuevos reactores", reflexiona Dominguis.

Y, mientras en España o Italia, los cierres predominan, al otro lado de los Pirineos, en Francia, la actividad de GDES sacompaña el crecimiento y la puesta en marcha de nuevos reactores.

De hecho, en el país vecino, la eléctrica estatal EDF ha seleccionado a la empresa española dentro de un consorcio de cuatro firmas para ejecutar los revestimientos de seis nuevos reactores en Penly, Gravelines y Bugey, dos en cada ciudad.

Héctor Dominguis, CEO de GDES. Vicent Bosch

Además, son la compañía de referencia exclusiva en el proyecto de investigación de fusión nuclear ITER en Cadarache, donde aplican la totalidad de la pintura técnica desde hace más de un lustro. Todo ello gracias a la labor de posicionamiento que han realizado desde GDES en territorio francés.

"Allí publicaron el Grand Carénage, que es un proyecto para extender la vida de sus reactores de 40 a 60 años y EDF tenía que invertir allí miles de millones de euros", recuerda. En este contexto, GDES vio una oportunidad de crecimiento y Dominguis decidió ir incluso a vivir a París con toda su familia. "Aquí ya no se iban a construir más centrales nucleares, allí estaban extendiendo la vida de sus reactores", compara.

Una apuesta por la energía nuclear que también se replica en otros tantos países de todo el mundo. "Polonia ya está desarrollando su programa nuclear; Reino Unido está ya construyendo varias centrales; China está construyendo constantemente veinte o treinta centrales nucleares, allí está creciendo mucho", afirma Dominguis.

Nucleares en España

España es la otra cara de la moneda en la industria nuclear. El país se enfrenta a un calendario de cierre que estipula la desconexión definitiva de su parque atómico entre 2027 y 2035. La programación prevista apunta especialmente hacia el año 2030, cuando se produciría la clausura simultánea de cuatro reactores.

Un cambio energético que llega en un momento marcado por las recientes crisis energéticas o el apagón del pasado 2025 que mostró la vulnerabilidad del sistema español.

"Hemos vivido el covid-19, crisis de suministro de materia prima, crisis de energía, varias guerras en nuestro entorno cercano, el apagón,... Se ha puesto de manifiesto la necesidad de tener autonomía energética. Igual antes no era tan obvia, pero hemos visto la importancia de no depender tanto de Rusia o de Argelia, países de los que depende de tu energía y que pueden afectar a tu competitividad", afirma.

Todo ello agravado por la presión fiscal a la que, según detalla Dominguis, está sometida la industria nuclear. "La presión fiscal sobre las nucleares es el doble que en otros países. Del total de costes de una central nuclear más del 40% son tasas e impuestos; esa presión fiscal las hace inviables. Para extender la vida de las nucleares no solo hay que darles más plazo, hay que hacerlas viables económicamente", asegura.

Héctor Dominguis, CEO de GDES. Vicent Bosch

"Te da rabia ver que hay un plazo de cierre cuando es una energía muy necesaria, cuando otros países están tomando las medidas correctas y cuando están recomendando que extendamos la vida de nuestras nucleares. Cuando todo el mundo lo tiene tan claro y nosotros remamos a contracorriente, pues te da rabia", confiesa.

Sin embargo, para Dominguis "hay esperanza de cambio". "Yo creo que más del 50% de la población está a favor de no cerrar, de que continúen las centrales nucleares. Luego hay que valorar de invertir en nuevas. Eso es una decisión mucho más compleja porque son inversiones muy caras en las que tiene que haber un respaldo del Gobierno, sin duda", subraya.

Más de 120 millones

Como empresa, Grupo Dominguis cerrará 2026 con una facturación cercana a los 125 millones de euros, la cual representará un incremento notable respecto a los 114 millones alcanzados el año anterior.

Según detalla su consejero delegado, Dominguis, este balance económico refleja con exactitud la evolución del mercado energético. "Hemos crecido con la evolución del mercado de generación eléctrica y tenemos un mix que equivale por casualidad al mix energético", expone.

El negocio de la corporación se reparte en diferentes actividades clave que abarcan tanto la generación tradicional como las fuentes renovables. "En el mix estaremos este año en torno a 35 millones de euros en nuclear, 32 millones de euros en eólica, unos 18 millones en solar fotovoltaica, y el resto estamos entre economía circular, tratamiento avanzado de datos, inteligencia artificial y algún otro servicio", detalla.

Héctor Dominguis, CEO de GDES. Vicent Bosch

En este sentido, la división eólica se ha convertido en uno de los grandes motores de expansión de la compañía, alcanzando un volumen cercano al del negocio nuclear. "La eólica está creciendo mucho. Además de España, desde donde trabajamos en un montón de países mandando a técnicos hasta Australia, tenemos sede en Estados Unidos".

El despegue en esta tecnología responde a una decisión estratégica adoptada hace más de una década al identificar el componente diferencial de los aerogeneradores. Dominguis rememora cómo entraron en este mercado.

"En 2012 compramos una parte mayoritaria de una empresa gallega de servicios especializados a la pala". Gracias a esa operación, la firma entró de lleno en el sector. "Crecimos mucho, desde los tres o cuatro millones cuando entramos hasta los más de 30 que facturaremos este año", subraya Dominguis.

Su conocimiento del sector energético, así como su larga trayectoria, han permitido a GDES asentarse como proveedor de servicios. Con casi cien años de trayectoria a sus espaldas desde su fundación en 1932, GDES ha pasado de ser un contratista tradicional a un grupo con presencia global que se ha convertido en el termómetro perfecto para la industria nuclear.

Sin embargo, sus ámbitos de actuación, al igual que su influencia, van en aumento; en la inteligencia artificial es donde detectan el próximo mercado potencial para la empresa.

"En la aplicación de la IA es donde vemos futuro. En 2021 compramos una empresa especializada en tratamiento avanzado de datos, lo que ahora se llama inteligencia artificial. Para nosotros eso revoluciona internamente la toma de decisiones y los servicios que prestamos a clientes", concluye. Un área de negocio que se suma a su unidad de trabajo principal, pero que abre nuevos horizontes para la compañía.