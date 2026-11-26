Facsa impulsa tres proyectos de I+D+i para detectar contaminantes y microplásticos con el apoyo del Ivace

Facsa ha incorporado tres proyectos de I+D+i respaldados por la Generalitat Valenciana, a través de IVACE+i, para mejorar la gestión del agua en un contexto "cada vez más exigente" como consecuencia de un marco normativo encabezado por la nueva Directiva europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU).

Para avanzar en el desarrollo de tecnologías que contribuyan a transformar la gestión del agua, Facsa suma tres nuevos proyectos a su actividad investigadora.

AIDA, MAGNETO y BANCAL son las tres iniciativas lideradas por la compañía y respaldadas por IVACE+i que buscan dar respuesta a los grandes desafíos del futuro del agua desarrollando soluciones innovadoras con aplicación real.

Esta apuesta sostenida se refleja en los 26 proyectos de I+D que Facsa tiene en ejecución durante 2026, con un presupuesto conjunto de 12,26 millones de euros.

La cartera de la empresa de gestión del ciclo del agua del grupo Nealis incluye proyectos de digitalización, con iniciativas de gran alcance como el PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, junto a otros proyectos centrados en la reutilización del agua, la recuperación de recursos y la bioenergía.

Según ha detallado la compañía a través de un comunicado, esta actividad le permite "anticiparse a las necesidades del sector, generar conocimiento propio y ampliar sus capacidades tecnológicas".

Futuro del agua

La actividad de I+D+i de Facsa abarca ámbitos estratégicos para el futuro del agua, desde la digitalización y la gestión inteligente de las infraestructuras hasta los tratamientos avanzados, la recuperación de recursos, la valorización de residuos o la producción de energía a partir de subproductos.

En estas líneas de investigación se enmarcan los tres nuevos proyectos, que buscan mejorar la capacidad de respuesta frente a riesgos emergentes, optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y ampliar las posibilidades de las infraestructuras existentes.

Estas iniciativas se alinean, además, con los objetivos de la nueva Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (UE 2024/3019), que impulsa la eliminación de microcontaminantes, la reutilización del agua, la recuperación de recursos y la neutralidad energética.

"De esta forma, Facsa se anticipa a las futuras exigencias del sector, desarrollando soluciones tecnológicas para afrontar los desafíos de los próximos años", afirman.

Por un lado, AIDA y MAGNETO abordan uno de los retos emergentes del sector y uno de los ejes centrales de la nueva normativa: la detección y eliminación de contaminantes cada vez más complejos.

AIDA investiga tecnologías para identificar y eliminar sustancias persistentes como los PFAS -conocidos como el contaminante eterno, dado que apenas se degradan en el medioambiente-, combinando sensores avanzados, tratamientos específicos y herramientas digitales de predicción, con aplicaciones en aguas potables y regeneradas.

MAGNETO, por su parte, explora el uso de nanopartículas magnéticas para capturar y retirar microplásticos y otros contaminantes emergentes, abriendo nuevas posibilidades para mejorar los tratamientos del agua y favorecer su reutilización, especialmente en entornos industriales.

Por otro, BANCAL se centra en la transformación del modelo de depuración, investigando nuevas tecnologías para convertir las estaciones depuradoras en biofactorías capaces de recuperar recursos de valor.

El proyecto contempla la obtención de agua regenerada, nutrientes, fertilizantes y bioestimulantes de interés agrícola a partir de aguas residuales. Las soluciones se validarán a escala piloto en la EDAR de Alcoi, aprovechando también los avances del proyecto europeo SYMSITES.

Modelo de innovación

Una de las claves de la estrategia de I+D+i de Facsa es conectar la investigación con las necesidades reales del sector. Para ello, la compañía colabora con universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas, aportando su experiencia de más de 150 años en la gestión del agua y la posibilidad de probar nuevas soluciones en instalaciones reales.

Este enfoque permite desarrollar tecnologías que respondan a problemas concretos y aprovechar los avances de investigaciones anteriores, como es el caso de BANCAL.

"La innovación debe permitirnos ir un paso por delante. No se trata únicamente de hacer más eficientes los procesos actuales, sino de desarrollar las tecnologías que necesitaremos mañana y explorar nuevas posibilidades para nuestras infraestructuras. Nuestro objetivo es conectar la investigación con los desafíos reales de la gestión del agua y transformar ese conocimiento en soluciones útiles y aplicables", señala Elena Zuriaga, directora de Innovación de Facsa.