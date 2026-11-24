La UTE formada por Torrescámara y Grupo Bertolín ha obtenido la mejor valoración técnica de las 18 ofertas presentadas para ejecutar la primera gran obra de prevención frente a inundaciones impulsada por el Gobierno de España tras la dana del 29 de octubre de 2024.

La propuesta elaborada por ambas constructoras para encauzar el barranco de La Saleta ha logrado 80 puntos sobre 100, según el informe elaborado por los técnicos de la Dirección General del Agua publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.

La Mesa de Contratación ha analizado las memorias técnicas presentadas por las 15 alianzas empresariales y tres empresas que aspiran a adjudicarse el contrato, donde se evalúan aspectos como la planificación y organización de los trabajos, la innovación tecnológica que utilizarían para acometer las obras o su impacto medioambiental.

La segunda memoria mejor valorada es la presentada por la UTE que integran FCC Construcción y Becsa, con 77 puntos, mientras que Sacyr Construcción y la alianza que forman Rover Infraestructuras y Construred empatan con 76 puntos cada una y ocupan, así, la tercera posición.

Esta clasificación, no obstante, no es la definitiva. Se trata de la valoración de los criterios cualitativos de las propuestas, que representan el 48% de la puntuación total del concurso.

La adjudicación dependerá de la puntuación que sumen este apartado, junto a los criterios técnicos y objetivos evaluables -como por ejemplo la evaluación de la oferta económica más ventajosa para la administración-, que representan el 52% restante.

La ventaja de Torrescámara y Bertolín en este primer ranking, por tanto, no determina todavía quién ejecutará finalmente la primera gran obra para prevenir inundaciones en la zona de la dana. Si bien sí la sitúa en cabeza en la primera fase que ha sido puntuada por la Mesa de Contratación del Ministerio de Transición Ecológica.

La oferta de SAV, pendiente

Por detrás de las cuatro primeras clasificadas se encuentra Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (TECOPSA), Sociedad General de Obras y Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia.

Esta UTE, con 70 puntos, ocuparía el cuarto lugar, seguida de Dragados, del grupo ACS, que se ha aliado para optar a este contrato con Pavasal, y otras cuatro candidaturas que empatan con 66 puntos.

Estas son la Constructora San José, Eiffage Construcción y Guerola Infraestructuras; Acciona, Acsa Obras e Infraestructuras S.A. y Comsa Corporación; ENEAS Servicios Integrales y Construcciones Sarrión, Copisa y Adiante.

Túnel de Aldaia, al lado del barranco de La Saleta, cortado ante episodios de lluvia. Rober Solsona / EP

Le siguen por orden Ferrovial Construcción, Ocide Construcción e Infraestructuras y Servicios Servitria, con 65 puntos; la unión temporal de Obrascón Huarte Lain (OHLA) junto a Vilor Infraestructuras, con 64; y la UTE de Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, con 62.

A partir de estas, el resto de firmas y uniones temporales se encuentran por debajo de los 60 puntos. AZVI, ARPO y Construcciones ALPI suman 58 puntos en la memoria técnica y Copcisa, Lantania y Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, con 51 puntos.

A pesar de ser la UTE que ha presentado una mejor oferta económica, tal y como informó EL ESPAÑOL, no se encuentra entre las mejores valoradas en la evaluación cualitativa.

Vías y Construcciones, aliada junto a CHM Obras e Infraestructuras, ha sumado 47 puntos, y en el tramo final con una puntuación de 45 y 44 sobre 100 se encuentran la firma Puentes y Calzadas Infraestructuras -que se presenta en solitario al concurso- y la UTE ASCH Infraestructuras y Servicios, respectivamente.

"Baja temeraria"

La concurrencia de la alianza empresarial de TECOPSA, Sociedad General de Obras y SAV, no obstante, está en el aire en estos momentos.

La Mesa de Contratación consideró que la oferta económica que presentó podría ser "anormalmente baja". El órgano le concedió un plazo de ocho días hábiles para justificar el importe ofertado y acreditar que puede ejecutar las obras en las condiciones propuestas. Un periodo que vence este martes.

Si bien es cierto que el requerimiento no le afecta a la valoración técnica -ambas cuestiones se tramitan de forma diferenciada y la evaluación cualitativa se firmó el 5 de noviembre, previamente al reparo de la propuesta económica-, también lo es que en caso de no acreditar la viabilidad de su oferta, podría quedar excluida del proceso.

La decisión de la Mesa, así, será determinante para saber si puede continuar en la licitación y competir por la adjudicación.

Más de 132M€

El contrato corresponde al segundo tramo del proyecto de adecuación del barranco de La Saleta, entre Aldaia y la Vía Verde. Una actuación destinada a reducir el riesgo de inundaciones en varios municipios de l'Horta Sud, especialmente en Aldaia, donde las avenidas de agua han atravesado históricamente el casco urbano.

La licitación de La Saleta, así, se convierte en la primera gran obra antirriadas del Gobierno. Y aunque el proyecto es anterior a la dana, la magnitud de la catástrofe obligó a revisar y actualizar su diseño a partir de nuevos estudios hidráulicos.

Tal y como informó este diario, el proyecto contempla una conducción soterrada de aproximadamente cuatro kilómetros por el norte del municipio, que permitirá desviar el agua hacia el nuevo cauce del Turia sin que tenga que atravesar las zonas urbanas más expuestas.

El trazado deberá atravesar la línea ferroviaria Valencia-Utiel mediante una hinca subterránea para no interrumpir el tráfico de trenes.

A continuación, el agua continuará por una vía verde hidráulica de cerca de 3 kilómetros hasta las proximidades del nuevo cauce del Turia.

El sistema se completa con una segunda actuación, pero que todavía se encuentra pendiente de licitación, para ejecutar la conexión definitiva bajo la V-30 con un presupuesto aproximado de 14 millones de euros.

Este tramo, sin embargo, se ha separado del contrato principal por su complejidad técnica y se desarrollaría más adelante en coordinación con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El objetivo de esta gran obra, cuyo plazo de ejecución es de 42 meses, en definitiva, es ofrecer una salida a las aguas del barranco y mejorar la protección no solo de Aldaia, sino también de municipios como Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y Valencia.