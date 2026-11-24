La CEV urge a "transformar" el transporte para desarrollar el área metropolitana de Valencia: nuevas estaciones y conexiones

El desarrollo del área metropolitana de Valencia es uno de los grandes retos de la capital del Turia, más si cabe tras el paso de la dana dos años atrás. Para ello, la Confederación Empresarial Comunitat Valenciana (CEV) ha presentado este martes dos informes sobre esta zona desde la perspectiva de las empresas.

Según han detallado desde la patronal valenciana en la presentación de los datos, estos análisis cuentan con propuestas para mejorar el transporte de viajeros y mercancías, la planificación urbanística y una gobernanza compartida entre los municipios.

El primero de los documentos, coordinado por Vicent Esteban Chapapría (UPV), analiza la movilidad de personas y mercancías, mientras que el segundo, elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), estudia el territorio y la ordenación urbanística. Además, ambos contribuirán al Plan director del Área Metropolitana que coordina el catedrático Joan Romero.

"La dana lo que hizo es enseñarnos la urgencia del área metropolitana", ha afirmado la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, al recordar las inundaciones de 2024 en la apertura de la presentación.

Por su parte, el coordinador del informe sobre transporte, Vicent Esteban, ha señalado que los motivos laborales explican alrededor de un tercio de los desplazamientos en el área metropolitana, aunque faltan datos para planificar el transporte a los polígonos.

Esteban ha cuestionado las frecuencias de Metrovalencia fuera de la capital, donde ha señalado que tener un servicio cada 15 minutos o 20, unido a la falta de servicios nocturnos, supone "una situación indebida que necesariamente debe resolverse y mejorarse".

Para los usuarios del autobús, el informe plantea crear intercambiadores en la periferia que conecten las líneas municipales, Metrobús y el metro. "El intercambiador de Empalme tiene una capacidad para 45 aparcamientos", ha puesto como ejemplo Esteban para ilustrar las limitaciones de las instalaciones actuales.

Movilidad y urbanismo

En el ámbito ferroviario, el estudio propone renovar los trenes de Cercanías, completar el Corredor Mediterráneo, construir un eje subterráneo que atraviese Valencia y habilitar una variante para las mercancías entre Almussafes y el puerto.

El segundo informe, elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana y presentado por su decano, Salvador Lara, identifica un núcleo de 50 municipios con continuidad urbana, desplazamientos cotidianos y actividad económica compartida.

Asimismo, pone de manifiesto los problemas derivados de la fragmentación del planeamiento urbanístico, con planes generales que pueden diferir hasta casi cuatro décadas entre municipios vecinos, y analiza las oportunidades que representan las aproximadamente 1.200 hectáreas de suelo industrial y terciario previsto.

Lara ha defendido una delimitación inicial del área metropolitana que tenga en cuenta la continuidad del tejido urbano, los desplazamientos, la actividad económica y el riesgo de inundación.

A su juicio, estos planes requieren una "voluntad de coordinación por el bien común" que se mantenga más allá de los cambios de gobierno.

Blasco, Esteban y Lara han reclamado "generosidad política" y han expresado su confianza en que los responsables políticos respondan a la iniciativa, que han presentado con "buena fe".

Como primer paso, prevén ponerse en contacto a partir de febrero con los ayuntamientos de l'Horta Nord para trasladarles las propuestas de ambos informes.