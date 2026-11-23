Entró en vigor: lanzan 200.000 bonos comercio de 100 € para gastar hasta el 31 de enero en 261 pueblos

Cámara Valencia y la Diputació de València lanzaron este viernes una nueva edición del Bono Comercio, que estará activa hasta el 31 de enero, por lo que podrá usarse durante toda la campaña navideña.

En esta ocasión, llega a 261 municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes, es decir, a todo el territorio salvo las cinco ciudades más pobladas.

Por cada uno de los 200.000 bonos que se emiten, la ciudadanía aporta 50 euros y la Diputació financia los otros 50, por lo que el valor nominal de cada bono es de 100 euros a gastar en cualquiera de los casi 2.000 comercios que se han adherido a la iniciativa.

En total, se emitirán bonos por valor de 20 millones de euros (10 millones financiados por la Diputació y 10 millones ingresados por los usuarios).

No obstante, se espera movilizar cerca de 30 millones de euros, ya que previsiblemente muchas personas utilizarán sus bonos como parte de compras superiores a cien euros.

Así lo han explicaron en rueda de prensa el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, que destacaron que, tras el "éxito" del Bono Comercio impulsado el año pasado para 26 municipios afectados por la dana, se ha querido "replicar la iniciativa en toda la provincia".

Comercio de proximidad

La representante de la administración provincial resaltó que el Bono Comercio es "una de las iniciativas más importantes de esta legislatura".

Su objetivo es "impulsar las compras de proximidad; reforzar la actividad económica; ayudar a las personas a que tengan más facilidad de compra sobre todo con la campaña navideña y de rebajas, fomentar la vida en nuestros municipios y ayudar a su desarrollo económico".

Enguix expuso que las tendencias de compra actuales, unidas a que "cada vez hay más burocracia y más normativa", están llevando a muchos comercios de los municipios a una "situación de debilidad", que puede derivar en "la despoblación, sobre todo en los municipios de interior de la provincia".

En este contexto, la vicepresidenta de la Diputació destacó que el Bono Comercio busca también "fidelizar las compras en el comercio local y dar a conocer su actividad".

"Si no compras en el pueblo, el pueblo se muere. Sin comercios, se quedan sin vida las calles", advirtió Enguix.

En esa línea, el presidente de Cámara Valencia subrayó la importancia de "volver a dar a conocer los comercios" a las personas que han "perdido la rutina" de acercarse a este tipo de establecimientos, a fin de que, "sobre todo, la gente más joven conozca las ventajas del comercio de proximidad" y que "muchos ciudadanos se den cuenta de que lo que tiene al lado es una joya".

Morata apuntó que, según los estudios sobre las experiencias previas del Bono Comercio, "por cada euro público invertido son más de tres euros los que se generan en el ámbito privado".

Así, incidió en la importancia de la colaboración público-privada para sacar adelante este tipo de iniciativas y puso en valor la colaboración de las asociaciones de comercio y los ayuntamientos.

Cómo funciona

Pueden adquirir un bono las personas de 16 años o más que dispongan de DNI o NIE, con independencia de su inscripción en el censo.

Los bonos no se limitarán a los vecinos de cada municipio, sino que podrán beneficiarse residentes de otras ciudades.

El sistema permite que, por ejemplo, "la gente de las ciudades grandes como València capital pueda comprar en los pueblos, que normalmente es a la inversa".

Cada persona puede obtener un único bono de 100 euros mediante el pago de 50 euros con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago en www.bonocomerciodival.com.

El sistema exige un DNI/NIE y una dirección de correo electrónico diferentes por bono.

Tras la adquisición, la persona usuaria recibe un código QR que puede conservar en su móvil, incorporar a Wallet, descargar o imprimir.

El establecimiento adherido valida el código y descuenta de forma automática el importe de la compra.

En caso de que el comercio tenga dificultad en la lectura del QR, cada bono tiene asignado un código numérico de 16 cifras que el comerciante puede introducir para el cobro del producto o servicio.

El saldo puede gastarse en varias operaciones y combinarse con descuentos u ofertas del comercio, teniendo el consumidor acceso en todo momento a la información sobre el mismo tanto a través de la web como de la App Bonos Comercio Cámara.

El bono solo puede utilizarse en compras presenciales en establecimientos adheridos. No es válido para compras online ni permite retirar efectivo.

Si la compra supera el saldo disponible, la diferencia se abona mediante otro medio de pago. Además, el saldo no consumido al terminar la campaña no se devolverá.

Retorno de 10 M€

La primera campaña de bonos comercio impulsada por la Diputació, con la colaboración de Cámara Valencia, se desarrolló en 26 municipios de siete comarcas, aquellos cuyo tejido comercial había resultado más castigado por la dana de octubre de 2024.

La corporación provincial aportó a la campaña cinco millones de euros que tuvieron un retorno de 10 millones tras agotarse los cerca de 100.000 bonos que se pusieron a la venta.

Los bonos comercio dana contaron con más de 1.200 comercios adheridos, desde boutiques, mercerías, joyerías, perfumerías, ópticas, ortopedias, calzado y alimentación, en el ámbito personal; electrodomésticos, telefonía, ferretería, decoración, muebles e iluminación, en el ámbito del hogar; y hasta peluquerías, mercadillos, tintorerías, talleres, librerías, quioscos o fotografía en el ámbito de los servicios.