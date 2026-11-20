Power Electronics, reconocido como líder mundial en sistemas de conversión de potencia para almacenamiento a gran escala

Power Electronics, fabricante global de soluciones de conversión de potencia para almacenamiento energético y energías renovables, ha alcanzado la primera posición mundial en envíos de sistemas de conversión de potencia (PCS) para almacenamiento a gran escala.

Así lo sostiene el último informe de Wood Mackenzie, en el que también se recoge que la compañía lidera los mercados de Estados Unidos, Canadá y Australia.

Los resultados, correspondientes a los envíos realizados en 2025, consolidan una trayectoria internacional construida a lo largo de casi cuatro décadas y respaldada por más de 170 GW de potencia instalada en todo el mundo.

"Esta experiencia, unida a una estrategia de crecimiento industrial global, refuerza la capacidad de la compañía para acompañar el desarrollo de proyectos energéticos cada vez más grandes y exigentes", detalla la compañía en un comunicado.

En Estados Unidos y Canadá, Power Electronics ocupa la primera posición del mercado de PCS para proyectos utility-scale. Norteamérica se ha consolidado como uno de los principales motores del crecimiento del almacenamiento energético a gran escala, con un fuerte desarrollo de nuevos proyectos y unas perspectivas de demanda que se mantienen sólidas.

Este liderazgo coincide con una importante apuesta industrial en Estados Unidos. La compañía ha iniciado recientemente la construcción de su nuevo Campus de Houston, Texas, un complejo industrial de más de 21 hectáreas que permitirá ampliar significativamente su capacidad de fabricación local.

Una vez esté plenamente operativo, contará con una capacidad de producción anual de hasta 40 GW y reforzará el servicio y soporte técnico para proyectos de energía solar, almacenamiento energético y centros de datos.

En Australia, se sitúa también en la primera posición en envíos de PCS a gran escala. El país se ha convertido en uno de los mercados de almacenamiento más competitivos de Asia-Pacífico, impulsado por el rápido desarrollo de proyectos a gran escala y por una elevada competencia entre fabricantes internacionales.

"Alcanzar la primera posición mundial es, ante todo, un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando junto a nuestros clientes en los mercados más exigentes del mundo. Llevamos casi 40 años construyendo la experiencia, la tecnología y las capacidades que nos han permitido llegar hasta aquí, y estamos convencidos de que esto es solo el comienzo", señala David Salvo, CEO de Power Electronics.

"Nuestro liderazgo en Estados Unidos, Canadá y Australia demuestra nuestra capacidad para competir a escala global, y nuestro objetivo ahora es seguir anticipándonos al crecimiento de la demanda y acompañar a nuestros clientes en los grandes proyectos energéticos del futuro", añade.

El liderazgo en almacenamiento llega en paralelo a una nueva etapa de expansión industrial. A la construcción del Campus de Houston se suma la ampliación del Campus de Llíria, Valencia, que incrementará su superficie e incorporará nuevas capacidades tecnológicas y productivas.

105 GW de capacidad

Con el desarrollo de ambos centros, Power Electronics prevé alcanzar hasta 105 GW de capacidad productiva anual a nivel global, reforzando su capacidad para atender simultáneamente el crecimiento de sus diferentes mercados.

Esta expansión responde no solo al crecimiento previsto de las energías renovables y el almacenamiento energético, sino también a la aparición de nuevas necesidades de potencia.

El crecimiento de los centros de datos, especialmente los vinculados a inteligencia artificial, representa una nueva oportunidad para trasladar la experiencia acumulada en conversión de potencia a infraestructuras con elevadas demandas energéticas, cargas dinámicas y altas exigencias de disponibilidad.

La compañía cuenta ya con más de 10 GW de proyectos de centros de datos en desarrollo en Estados Unidos, mientras continúa ampliando sus capacidades tecnológicas e industriales para responder al crecimiento de este mercado.

Esta nueva etapa de crecimiento refuerza la capacidad de Power Electronics para acompañar la evolución de las infraestructuras energéticas y responder a las nuevas necesidades de potencia, combinando su experiencia en energías renovables y almacenamiento con el desarrollo de soluciones para sectores estratégicos como los centros de datos.