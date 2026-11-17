Kumo Networks, filial de El Corte Inglés, ha inaugurado su nuevo centro de datos en Valencia. La infraestructura, ubicada en el parque empresarial Táctica de Paterna, está preparada para albergar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y atender las necesidades tecnológicas de empresas y administraciones públicas bajo la base de la máxima seguridad.

El nuevo recinto, que ya está operativo desde el mes de junio, cuenta con certificación Tier IV del Uptime Institute, que acredita que la infraestructura ha sido diseñada para continuar operando incluso ante incidencias o durante trabajos de mantenimiento planificados, gracias a que todos sus sistemas críticos disponen de respaldo completo.

Se trata del segundo centro que pone en marcha Kumo en España tras el que ya tiene en Murcia; este nuevo recinto le permitirá triplicar su actividad. Con esta segunda infraestructura, se convierte en el único proveedor a nivel nacional que cuenta con dos centros de datos Tier IV interconectados, "reforzando su capacidad para ofrecer servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa".

En el acto de inauguración, el cual ha contado con la presencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y la CEO de Kumo Networks, Laura Galián, entre otros representantes institucionales, la filial ha detallado el funcionamiento de la instalación.

En cuanto a la instalación, esta dispone de más de 1.000 metros cuadrados de salas IT, distribuidas en tres áreas especializadas para servicios cloud de alta densidad, operadores de telecomunicaciones y servicios avanzados de colocation, y una potencia de 2,4 MW.

Además, ha sido diseñada para responder a las nuevas necesidades de procesamiento intensivo de datos y aplicaciones de elevada demanda energética, relacionadas especialmente con IA.

La seguridad constituye uno de los pilares del proyecto. El centro incorpora cinco anillos de seguridad con doble factor de autenticación, sistemas biométricos, videovigilancia 4K, vigilancia presencial 24 horas y un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) independiente para la monitorización continua de amenazas.

En materia de conectividad, la instalación se configura como un nodo neutral de interconexión digital. Dispone de salas independientes para carriers y de múltiples puntos de entrada de fibra óptica, lo que incrementa la resiliencia de las comunicaciones y reduce el riesgo de interrupciones derivadas de incidencias en la red.

Centro de datos de Kumo Networks. EE

En este sentido, la instalación, en caso de apagón, es capaz de mantenerse de forma autónoma cinco días al máximo de carga. La arquitectura es "plenamente tolerante a fallos", basada en una redundancia 2N, es decir, que cada componente crítico de un sistema está completamente duplicado por si uno de los dos fallara.

Tal y como ha detallado Manuel Moreno, director de operaciones de Kumo, durante la explicación del funcionamiento del recinto a los medios de comunicación, el centro actualmente ya opera al 30% de su capacidad. En este sentido, se encuentra todavía en "fase de arranque" y cuenta con 35 trabajadores en plantilla.

Los empleados, tal y como ha explicado Galián, son perfiles "altamente cualificados como ingenieros o informáticos". "Nuestra ambición es llenar cuanto antes la capacidad del centro, actualmente el equipo es adecuado a las necesidades", ha añadido al ser preguntada por si aumentará el personal en plantilla de la empresa.

Sostenibilidad

También ha explicado la relevancia de la sostenibilidad en el funcionamiento a través de medidas como la refrigeración geotérmica, el uso de refrigerantes naturales, el consumo cero de agua para refrigeración, la recuperación del calor residual generado por la operación de los sistemas de computación y la utilización de energía 100% renovable certificada. Cuenta con Iberdrola como proveedor.

En concreto, ha detallado que más del 80 % de la energía que consume el nuevo centro propiedad de El Corte Inglés procede de fuentes renovables.

Por otro lado, Moreno ha detallado que el sistema instalado para la refrigeración se basa en un circuito cerrado de CO2 que "permite refrigerar cualquier necesidad del centro de datos sin agua", cuyo consumo intensivo es "una de las mayores preocupaciones de los centros de datos". Solo se utiliza el agua para la geotermia cuando, en temporadas de mucho calor, se debe reforzar la refrigeración.

Infraestructura crítica

Otro de los puntos en los que los diferentes responsables del grupo han hecho hincapié es el papel de Kumo Networks como una infraestructura digital crítica, lo que les lleva a reforzar todavía más la seguridad en su servicio.

Su propuesta se basa en proporcionar servicios de alojamiento, computación, conectividad y operación sobre plataformas de máxima disponibilidad, orientadas a organizaciones cuyos sistemas y datos requieren elevados niveles de continuidad, resiliencia y seguridad.

A ello se suma su apuesta por la soberanía digital, con infraestructuras ubicadas en España y operadas bajo el marco jurídico español y europeo, que refuerzan el control de las organizaciones sobre sus datos y sistemas críticos.

Por otro lado, preguntada por la nueva regulación sobre los centros de datos, Galián ha afirmado que "no afecta" al nuevo recinto, ya que está centrado en un modelo de cercanía con el cliente.