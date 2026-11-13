Substrate AI, empresa de Lorenzo Serratosa, condenada a pagar más de 500.000 € a Summon Press por impago

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valencia ha condenado a Substrate Artificial Inteligence S.A. (Substrate AI), liderada por el empresario Lorenzo Serratosa y cotizada en BME Growth, a pagar 500.000 euros más intereses a la editora digital valenciana Summon Press S.L.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, desestima íntegramente la demanda que Substrate AI interpuso contra Summon Press e impone a la cotizada las costas de ese procedimiento.

Por otro lado, estima solo parcialmente la demanda acumulada de Summon Press, por lo que cada una de las partes deberá abonar sus costas, y las comunes por la mitad.

En mayo de 2021, Substrate AI -conocida como Zona Value- adquirió la unidad de negocio de portales de contenido de Summon Press.

Una parte del monto total se pagaría en efectivo y la otra en acciones de la compradora a Summon Press. Sin embargo, ante la dificultad de venta de acciones en el mercado, Substrate AI se comprometió a la recompra si Summon Press no lograba venderlas.

De este modo, garantizaba que la empresa vendedora terminaría recibiendo el importe pendiente.

En enero de 2022, Summon Press recibió la totalidad de las acciones, pero todavía quedaba pendiente el pago de una parte del precio que debía efectuarse el 30 de junio del mismo año, de 500.000 euros en metálico. Substrate AI nunca llegó a abonar esa cantidad.

Según la resolución, el tribunal considera que la empresa de Serratosa adeudaba los 500.000 euros y le condena a abonar este importe, además de los intereses legales desde la fecha en la que Summon Press presentó la demanda.

Esta última reclamaba, además, la recompra de las acciones que había recibido por importe de 3 millones de euros, en aplicación de la cláusula del contrato que obligaba a Substrate AI a volver a adquirirlas si no podían venderse en el mercado.

Sin embargo, el tribunal no estima esta parte porque considera que las acciones tenían liquidez -que podían venderse-, aunque no al precio pactado. Summon Press estudia recurrir el fallo.

Demanda de Substrate AI

En el mismo procedimiento, Substrate AI también demandó a Summon Press. La compañía alegó que el fondo de comercio adquirido supuestamente se había deteriorado y Summon Press no había prestado los servicios ni el soporte técnico acordados.

La sentencia concluye que la cotizada no ha acreditado ese supuesto incumplimiento.

La única prueba aportada fue la declaración de su propio representante, Lorenzo Serratosa, ya que los testigos que propuso para intentar acreditar ese extremo ni siquiera se personaron en el juicio y tampoco consta que durante ese año reclamara a Summon Press ninguna de las obligaciones que ahora denunciaba.

El Tribunal descarta también el peritaje judicial solicitado por Substrate AI, que medía el supuesto deterioro solo por la caída de visitas a los portales de contenido, por considerarlo "impreciso".

En cambio, da validez al informe aportado por el perito designado por Summon Press, que sitúa el valor de la unidad productiva en un precio similar al de la venta.

Con esto, el Tribunal considera que Substrate AI no ha acreditado el incumplimiento con el que fundaba su demanda, por lo que desestima tanto la resolución contractual como la indemnización de daños y perjuicios solicitada.

La sentencia no es firme y ambas partes pueden recurrirla en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de veinte días desde su notificación.

Empresa de IA

Los socios fundadores, José Iván García y el propio Lorenzo Serratosa, procedían del sector financiero. La figura del ingeniero de IA Bren Worth que ambos conocieron en Estados Unidos fue determinante para comenzar su proyecto en Europa.

En 2021, los dueños de la firma detectaron que el continente acumulaba un retraso de una década frente a Estados Unidos en materia de inteligencia artificial.

Su visión era construir un proyecto europeo basado en la tecnología de Bren Worth, una propuesta que en la actualidad cuenta con 17 patentes registradas en EEUU, y se ha convertido "en una de las pocas -si no la única- empresa española que crea su propia propiedad intelectual en este campo", según señalaron los propios empresarios a este diario.

La compañía española de inteligencia artificial (IA) cotizada en BME Growth registró unas pérdidas netas atribuidas de 5,7 millones de euros en los primeros seis meses de este 2026, frente a las ganancias de 213.868 euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, debido a factores extraordinarios, informó recientemente la entidad.

La firma alcanzó una cifra de negocio de 8,4 millones de euros en el primer semestre del ejercicio en cuentas auditadas, lo que supone un incremento interanual del 5,2%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) arrojó en este periodo un saldo negativo de 227.800 euros, si bien esta cifra refleja, según la compañía, una mejora respecto al avance de resultados anunciado previamente por la tecnológica.

En términos ajustados, el Ebitda del grupo consolidó un saldo positivo de 161.697 euros.

Esta evolución refleja el impacto controlado de los costes asociados a la reestructuración operativa, la simplificación de la cartera y las menores activaciones en el semestre.

Durante el ejercicio, la tecnológica ha simplificado su catálogo para concentrar su propuesta en cuatro líneas principales de soluciones de hardware, software, infraestructura y aplicaciones: plataformas 'Serenity', modelos LLM, servicios y salud.

La base comercial del grupo mantiene una diversificación en la que su principal cliente representa el 15,8% de los ingresos totales, mientras que los diez mayores clientes concentran el 65,7% del negocio total.

Para acelerar esta etapa, la firma completó una ronda de financiación de 39,2 millones de euros con el respaldo del Gobierno a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que inyectó 19 millones en la firma.

Estos recursos respaldan el plan de negocio 2026-2030 de la compañía, que fija como meta superar los cien millones de euros de facturación en 2030 tras abandonar la intermediación de computación ajena para centrarse en modelos propios de inteligencia artificial.

El crecimiento a largo plazo del grupo se articulará mediante un modelo de monetización basado en la venta de tokens de consumo, suscripciones recurrentes a sus plataformas y servicios tecnológicos facturables.

"Los resultados del primer semestre reflejan el crecimiento de los ingresos y la progresiva diversificación de nuestro modelo de negocio. La financiación obtenida refuerza nuestra capacidad para convertir la tecnología desarrollada durante los últimos años en productos claros, accesibles y escalables. Afrontamos la segunda mitad del ejercicio con la confianza de superar estos resultados", afirmó el consejero delegado de Substrate AI, Lorenzo Serratosa.