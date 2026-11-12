Consum supera el centenar de establecimientos en Valencia con una nueva apertura en el barrio de Campanar

El barrio de Campanar, en Valencia, ya cuenta con un nuevo supermercado Consum. Con la apertura de esta nueva tienda este jueves, la Cooperativa alcanza los 101 establecimientos en la capital del Túria, 60 Consum y 41 franquicias Charter.

La tienda, ubicada en la Avenida General Avilés, 79, está situada junto al edificio residencial afectado por el incendio de febrero de 2024, que ha sido rehabilitado recientemente.

Tal y como ha detallado la Cooperativa en un comunicado, el establecimiento dispone de una sala de ventas de 1.300 m2 y 39 plazas de aparcamiento, dos de ellas con recarga para vehículos eléctricos.

La puesta en marcha del nuevo supermercado ha supuesto la creación de 32 puestos de trabajo. Con esta apertura, Consum refuerza su presencia en la ciudad y su contribución al empleo local.

Desde la apertura de la primera tienda en la ciudad de Valencia, concretamente en la calle Bachiller en el año 1982, la Cooperativa ha ido creciendo con tiendas Consum y franquicias Charter tanto en los barrios más céntricos como en nuevas zonas residenciales.

Con esta nueva tienda, Consum suma ya once aperturas de las dieciocho previstas para 2026. Desde principios de año, la Cooperativa ha inaugurado supermercados en Orihuela, Cox, Sagunto y Valencia, en la Comunitat Valenciana.

En el resto del país, ha inaugurado establecimientos en Puertollano y Ocaña, en Castilla-La Mancha; Vélez-Málaga y Almería, en Andalucía; y Vilanova i la Geltrú, Viladecans y Terrassa, en Cataluña.

En los próximos meses está prevista la apertura de nuevos supermercados en Barcelona, Terrassa, Badia del Vallès y Balaguer, en Cataluña; Torrevieja y Ontinyent, en la Comunitat Valenciana; y Santa Fe, en Andalucía.

Presencia en la Comunitat

Consum abrió su primera tienda hace más de 50 años en Alaquàs, y actualmente cuenta con cerca de 550 establecimientos en la Comunitat Valenciana entre supermercados propios y franquicias.

La Cooperativa cerró 2025 con una plantilla de 14.196 personas en la Comunitat Valenciana, de los 23.031 trabajadores totales. El personal se distribuye en supermercados, oficinas y plataformas logísticas. A esta cifra se suman las incorporaciones vinculadas a los nuevos establecimientos abiertos este año.

Además, Consum realizó compras por valor de 1.182 millones de euros a proveedores valencianos, manteniendo su apuesta por la proximidad mediante la calidad de sus productos, la sostenibilidad de sus acciones y el ahorro y la satisfacción de los clientes.

Siguiendo con su plan de desarrollo, la Cooperativa dispone de un terreno de 205.000 m2 en Aldaia para la construcción de una nueva plataforma. Esta instalación se sumará a las plataformas logísticas de Silla, Quart de Poblet y Riba-roja de Túria para garantizar su crecimiento futuro.