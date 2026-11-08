Imagen de archivo de una inmobiliaria de Valéncia. Efe / Biel Aliño

Entra en vigor: la ayuda de hasta 250 euros al mes para pagar el alquiler; es limitada y se reparte por puntos

La Comunitat Valenciana abrirá en las próximas semanas la convocatoria para recibir la ayuda al alquiler de hasta 250€ al mes para las personas que lo soliciten.

Esta prestación, sin embargo, es limitada y se entrega según los puntos de cada solicitante, por lo que la velocidad a la hora de presentarla es fundamental.

Según explican desde la startup TuTrámiteFácil, más de 2.900 personas que cumplían con todos los requisitos se quedaron fuera del reparto en la convocatoria de 2025 por falta de fondos.

"Recomendamos que todos los interesados tengan todo preparado para que, nada más salir, puedan presentarse al momento y tener prioridad de orden", explica Francisco Antonio Mas, especialista en asesoría legal.

"Esta ayuda tiene unos fondos limitados y se reparte por puntos según las condiciones de cada solicitante. Pero si hay algún empate, la ayuda se la dan a quien presentó antes", destaca.

La Generalitat puede otorgar hasta 250€ al mes durante dos años en el caso de alquiler de una vivienda completa. Si se trata de una persona que alquila una habitación, el valor es de 150€.

La subvención va dirigida a todas aquellas personas que viven de alquiler en la Comunitat Valenciana, que tengan contrato firmado y que abonan la renta vía banco.

"Basta con ser mayor de edad, aunque la franja más habitual de sus demandantes es de personas de entre 28 y 35 años", apunta Mas.

Aunque las bases todavía no se han publicado, los requisitos serán los siguientes según prevén los expertos:

Vivir de alquiler con contrato firmado en la Comunitat Valenciana (ya sea vivienda completa o habitación)

Estar empadronado en dicho inmueble.

Pagar un máximo de 1.000€ de alquiler (o 600€ en caso de una habitación) y tener unos ingresos de todo el hogar inferiores a 42.000€ anuales (46.200€ para familias numerosas, monoparental o con discapacidad; y 50.400€ en familia numerosa especial).

(o 600€ en caso de una habitación) y tener unos ingresos de todo el hogar inferiores a 42.000€ anuales (46.200€ para familias numerosas, monoparental o con discapacidad; y 50.400€ en familia numerosa especial). En el caso del alquiler de habitación, solo se calculan los ingresos de la persona demandante.

Los especialistas también prevén que se exigirá que ninguna persona de la casa sea ya propietaria de otra vivienda (salvo excepciones como herencia parcial sin testamento o vivienda no disponible por divorcio, causa ajena o por accesibilidad).

Además, el casero no podrá ser un familiar directo, salvo si son tíos o primos.

Otro de los detalles importantes a tener en cuenta es que no es compatible con el Bono al Alquiler Joven ni con otra ayuda al alquiler.

"Cuanto antes mejor", recalca el también CEO de la empresa.

Y es que, según trasladan desde la compañía, es habitual que muchos usuarios esperen hasta el último momento y acaben quedándose sin tiempo para recopilar toda la documentación necesaria.

O, en otros casos, pedirla tarde puede dejarte lejos de las primeras posiciones para recibir la ayuda en caso de que sea limitada.